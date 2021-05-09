中製「國藥疫苗」WHO核准緊急使用授權

世衛組織（WHO）七日正式給予中國「國藥集團」研製的 新型冠狀肺炎疫苗「緊急使用授權」。圖為由北京生物製品研究所研製的國藥疫苗外包裝。（路透）

2021/05/09 05:30

〔編譯茅毅／綜合報導〕世界衛生組織（WHO）七日正式給予中國「國藥集團」（SINOPHARM）研製的新型冠狀肺炎疫苗「緊急使用授權」，乃中國疫苗與非西方國家疫苗首獲授權。數百萬劑國藥疫苗在數週或數月內，可能納入聯合國支持的「二○一九冠狀病毒病疫苗全球取用」（COVAX）計畫，並透過「聯合國兒童基金會」及WHO美洲區辦公室分配。

中國在世衛緊急批准使用國藥疫苗前已宣布，會向COVAX機制提供一千萬劑疫苗。世衛秘書長譚德塞表示，國藥疫苗乃得到該組織認可其安全性、效力、品質及可取用性的全球第六款新冠疫苗，此決定可讓各國「加快批准使用疫苗的過程」。

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國藥集團現有兩款新冠疫苗，分別在「北京生物製劑研究所」和「武漢生物製劑研究所」研發，WHO技術顧問小組列入緊急使用的是北京生物製劑研究所所研發的疫苗。但國藥迄未在科學期刊上公開其第三期臨床試驗（主要在阿拉伯聯合大公國進行）階段的結果。WHO技術顧問小組則要求國藥集團進行更多研究，並將持續評估該疫苗。

採用傳統「滅活」（即利用被殺死的病毒製造）技術的國藥疫苗需要接種兩劑，僅需攝氏二至八度的低溫冷藏，有利開發中國家儲存。針對其效力，國藥集團指臨床三期中期數據顯示預防率為七十九％，但在巴西、土耳其和印尼試驗結果顯示其免疫效力在五十．七至八十三．五％間。

此前，另個提供疫苗諮詢小組指稱，對該疫苗防護十八至五十九歲者的功效「非常有信心」，對六十歲（含）以上者的則「有低度信心」。世衛「免疫戰略顧問專家小組」（SAGE）建議十八歲（含）以上者接種兩劑。兩劑最好間隔三到四週。估計對全年齡層防護力為七十九％。

已30國批准 美英歐尚未檢視過

大約有卅國已批准使用國藥疫苗，美國、歐盟及英國的醫療主管機關，皆尚未檢視過。美國智庫「蘭德公司」流行病學者黃志環說，WHO對國藥疫苗的背書，旨在讓拿不到美歐疫苗的開發中國家放心。

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