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    馬尼拉民眾抗議 要「中國滾蛋」

    有人舉起「中國滾蛋」的標語，要求中國勿再侵入菲國主權海域。（歐新社）

    有人舉起「中國滾蛋」的標語，要求中國勿再侵入菲國主權海域。（歐新社）

    2021/05/08 05:30

    菲律賓與中國近來就南海主權爭議不斷交鋒，馬尼拉民眾七日前往中國大使館外，抗議總統杜特蒂對中姿態太軟，有民眾戴上杜特蒂的漫畫面具，躺在蚊帳包圍的床鋪上，諷刺其無所作為，另有人分別舉起杜特蒂和中國國家主席習近平的面具，象徵兩人私交密切，還有不少人舉起「中國滾蛋」的標語，要求中國勿再侵入菲國主權海域。杜特蒂六日才說，南海仲裁結果「只是一張紙，我會把它扔到廢紙簍」。（美聯社、歐新社）

    有人分別舉起杜特蒂和中國國家主席習近平的面具，諷刺兩人私交密切。（美聯社）

    有人分別舉起杜特蒂和中國國家主席習近平的面具，諷刺兩人私交密切。（美聯社）

    有民眾戴上杜特蒂的漫畫面具，躺在蚊帳包圍的床鋪上，諷刺其無所作為。（美聯社

    有民眾戴上杜特蒂的漫畫面具，躺在蚊帳包圍的床鋪上，諷刺其無所作為。（美聯社

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