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    中資銀行 全球雨林濫伐最大幫兇

    非政府組織調查顯示，中國政府雖矢言對抗氣候變遷，但仍縱容中資銀行持續貸款給參與森林濫伐的企業。（美聯社檔案照）

    非政府組織調查顯示，中國政府雖矢言對抗氣候變遷，但仍縱容中資銀行持續貸款給參與森林濫伐的企業。（美聯社檔案照）

    2021/05/05 05:30

    〔編譯孫宇青／綜合報導〕中國訂下二○六○年達成「碳中和」的目標，盼為對抗氣候變遷拋磚引玉。然而，英國《金融時報》四日引述最新研究報告指出，中資銀行在過去四年間，為全球濫墾濫伐熱帶雨林的企業，提供高達一五○億美元（約四二三○億台幣）的貸款或核保服務，與中國官方在氣候議題上的承諾背道而馳。

    真心對抗氣候變遷？ 資助濫墾逾四千億

    據報導，非政府組織「森林與金融」（Forests & Finance）的研究顯示，中資銀行在二○一六年一月至二○二○年四月間，為東南亞、巴西、非洲的紙漿、造紙、棕櫚油、橡膠和木材等危害熱帶雨林的業者，提供約四二三○億台幣的貸款和核保服務，金額之高在全球僅次於巴西，但巴西銀行大部分的貸款業務僅限國內，中資銀行卻跨足全球多個地區。

    其中，中國工商銀行是最大的貸款和核保服務提供方，涉及的金額高達廿二億美元（約六二○億台幣）；中國中化集團則是最大融資業者，累計融資四十六億美元（約一二九八億台幣），大部分資金投入於橡膠業務。「森林與金融」負責人皮肯對此怒斥，全球經濟大國嘴巴上說要對氣候變遷採取行動，卻持續對本國銀行資助森林濫伐視而不見。

    中國國家主席習近平雖在去年承諾，中國將在二○六○年前實現「碳中和」，但環保人士指出，中國在海外的投資，以及對有害環保的基礎設施的借貸行為，與習近平的遠大目標相悖。皮肯解釋，「森林與金融」的數據庫正是要揭露中資銀行為森林濫伐業者提供的龐大金援，遠遠不及「綠色金融」的標準，希望藉此施壓中資銀行進行更嚴格的把關。

    據報導，中國銀行體系已在二○一七年超越歐元區，成為全球總資產規模最大的銀行體系；國際清算銀行（BIS）去年的研究報告則顯示，在全球新興和開發中經濟體中，中資銀行已成最大的跨境債權人，顯示其影響力正節節攀升。

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