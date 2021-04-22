中國在東非建港 大到能停航艦

吉布地總統蓋雷二○一七年十一月廿三日在中國北京人民大會堂，與中國國家主席習近平會談，達成兩國建構「戰略夥伴關係」的共識。圖為中方當時隆重歡迎蓋雷到訪。（美聯社檔案照）

2021/04/22 05:30

〔編譯周虹汶／綜合報導〕美國非洲司令部司令湯森廿日在聯邦眾議院軍事委員會作證表示，中國人民解放軍二○一七年進駐東非國家吉布地打造的第一個海外軍事基地仍持續擴建，從軍港新蓋碼頭規模來看，未來容納多艘航空母艦也沒問題，「中國對我們來說是一大隱患」。

中國在非洲目前僅有吉布地軍事基地，但在當地還有個深水商港，和上述軍港接鄰。湯森強調，中國在非洲砸了重本，興建許多關鍵基礎設施，其勢力已無所不在，並在非洲其他地方尋求建立海軍與空軍基地。眾院軍委會共和黨籍副主席羅傑斯則指出，上述軍事基地距離美軍基地僅數英里之遙，令人憂心，美方應在當地及非洲繼續投入資源，以因應中國挑戰。

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廿日聽證會是美國國會審議年度國防預算的環節之一，眾院軍委會民主黨籍主席史密斯開場就說，中國和俄羅斯正在非洲進行戰略性投資，試圖凌駕美國，須在當地部署美軍資源，以抗衡中、俄影響力。

同日，美國戰略司令部司令理查德也在聯邦參議院軍事委員會，和太空司令部司令狄金森一起把矛頭指向了中國。他強調，解放軍軍力快速現代化、核能力的擴充速度前所未見。尤其中方近來在南海行徑，凸顯正以多樣化作為忽視國際規則與美國威懾力，呼籲美方正視戰略嚇阻失敗風險。

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