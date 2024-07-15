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科幻成真！新型太空衣將尿液轉為飲用水 太空人可月球漫步一整天

未來的高科技太空衣，能將尿液轉化為飲用水；示意圖。（圖擷取自NASA官網）

未來的高科技太空衣，能將尿液轉化為飲用水；示意圖。（圖擷取自NASA官網）

2024/07/15 13:01

〔編譯陳成良／綜合報導〕想像一下，未來的太空人能夠穿上如同科幻小說《沙丘》（Dune）中的「靜滲水衣」（stillsuits）一樣的太空衣，將尿液轉化為飲用水，這不再只是科幻電影的情節！

英國《獨立報》（The Independent）7月12日報導，美國康乃爾大學（Cornell University）的科學家們，研發出一種創新的太空衣，能夠在短短5分鐘內將尿液過濾成可飲用水。這項突破性的技術，有望應用於美國航太總署（NASA）的「阿提米絲」（Artemis）計畫，為未來重返月球的太空人提供更長時間的月球漫步能力。

據報導，目前太空人在進行太空漫步時，處理人體排泄物的方式是穿著不舒服且不衛生的成人尿布。相較之下，這項新技術不僅更為舒適，還能解決長時間太空漫步中的飲水問題。

康乃爾大學威爾醫學院（Weill Cornell Medicine）的研究人員埃特林（Sofia Etlin）解釋：「這套系統包含一個以真空為基礎的外接導尿管，連接到一個正向與反向滲透組合單元，可以持續供應飲用水，並配備多重安全機制，確保太空人的健康。」

埃特林進一步指出︰「現有的太空衣只能攜帶1公升的水，這對於計畫中長達10小時，甚至在緊急情況下可能持續24小時的月球太空漫步來說，是遠遠不夠的。」

這項創新太空衣的設計靈感，正是來自科幻小說《沙丘》中的「靜滲水衣」，它採用滲透技術過濾尿液中的污染物，將其轉化為潔淨的飲用水。研究團隊將這項設計發表在7月7日的《太空技術前沿》（Frontiers in Space Technology）期刊上，論文題為「提升太空人衛生和任務效率：太空漫步中創新的太空衣內廢物管理和水回收方法」。

研究人員在論文中強調：「考慮到太空衣有限的空間和電池容量，我們認為為了提高性能，並在緊急情況下確保有足夠的水源，這樣的權衡是非常值得的。」

目前，研究團隊計畫在模擬微重力條件下，對這項設計進行進一步測試，為未來實際應用於太空任務做好準備。這項創新技術不僅可能徹底改變未來太空探索的方式，也為地球上的水資源管理和循環利用提供了新的思路。

歐洲太空總署（ESA）太空人馬提亞斯·毛雷爾（Matthias Maurer）正在為國際太空站的鹽水處理裝置（Brine Processor Assembly）更換新的收集袋，它是國際太空站上「尿液處理系統」（Urine Processor System） 的一部分，負責將太空人的尿液轉化為可飲用的水和其他可用資源。（圖擷取自nasa官網）

歐洲太空總署（ESA）太空人馬提亞斯·毛雷爾（Matthias Maurer）正在為國際太空站的鹽水處理裝置（Brine Processor Assembly）更換新的收集袋，它是國際太空站上「尿液處理系統」（Urine Processor System） 的一部分，負責將太空人的尿液轉化為可飲用的水和其他可用資源。（圖擷取自nasa官網）

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