突破音障！奇異航太研發「雙模式超燃衝壓發動機」

「雙模式超燃衝壓發動機」（dual-mode ramjet）術可應用於各種多用途軍機，實現高速飛行和擴展航程。（取自GE Aerospace專頁）

2024/07/15 13:05

〔編譯陳成良／綜合報導〕軍事新聞網站《Defence Blog》報導，美國航太巨頭奇異航太（GE Aerospace）7月12日宣布，該公司成功測試了一款突破性的「雙模式超燃衝壓發動機」（dual-mode ramjet），這項技術進展標誌著高速推進技術領域的重大里程碑，該技術可應用於各種多用途軍機，實現高速飛行和擴展航程。

根據奇異航太發布的新聞稿，此款新型超燃衝壓發動機的設計工作於2023年8月展開，僅僅11個月後便於2024年3月在奇異航太位於俄亥俄州埃文代爾（Evendale, Ohio）的高速推進測試設施開始測試。測試結果超出預期，展現了其強大的運行能力和比以往超音速技術驗證機高出3倍的進氣量，證明了奇異航太在超音速技術領域的領先地位。

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奇異航太國防與系統部門總裁兼執行長高德（Amy Gowder）表示：「從設計到測試的快速進展，凸顯了我們致力於推動超音速技術創新的承諾。這一里程碑不僅展現了我們團隊卓越的才能和奉獻精神，也再次確立了我們在追求超音速飛行方面作為領導者的地位。」

該項成就得益於奇異航太工程師、 Innoveering 公司（一家於2022年被奇異航太收購的超音速推進專家）以及奇異航太研究中心的通力合作，迅速實現了從設計到成功測試的轉變。

據報導，「雙模式超燃衝壓發動機」技術能夠在不同飛行速度下有效運作，這使其比傳統衝壓發動機更具優勢。傳統衝壓發動機通常需要一個獨立的推進系統，才能達到超音速，而「雙模式超燃衝壓發動機」則能夠自行從亞音速加速到超音速，並且在整個飛行過程中保持高效率。

奇異航太的「雙模式超燃衝壓發動機」技術預計將為多用途軍機帶來革命性的改變，使其能夠進行持續高速飛行並擴展作戰半徑。這項突破性技術預計將對國防和航太領域產生重大影響，並提升戰術和戰略行動的效率。

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