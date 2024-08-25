為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

《咒術迴戰》辱華？中國店家控作者「做1件事」下架周邊抵制

近日傳出一家在中國抖音販售動漫商品的店家，因《咒術迴戰》作者祝賀《我的英雄學院》完結，為此氣憤指控該作「辱華」，甚至下架相關商品進行抵制。（圖擷取自中國社群平台、@jujutsu_PR 社群平台「X」，本報合成）

近日傳出一家在中國抖音販售動漫商品的店家，因《咒術迴戰》作者祝賀《我的英雄學院》完結，為此氣憤指控該作「辱華」，甚至下架相關商品進行抵制。（圖擷取自中國社群平台、@jujutsu_PR 社群平台「X」，本報合成）

2024/08/25 18:09

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕在日本《週刊少年JUMP》連載長達10年的人氣作品《我的英雄學院》，終於在本月5日正式畫下句點，不僅世界各國粉絲紛紛送上祝賀，許多與作者堀越耕平友好的多位漫畫家，也公開發表祝賀完結的訊息。然而，近日卻傳出一家在中國抖音販售動漫商品的店家，因《咒術迴戰》作者祝賀《我的英雄學院》完結，為此氣憤指控該作「辱華」，甚至下架相關商品進行抵制。

日前在中國社群平台瘋傳一張截圖，為一家在中國抖音經營日本動漫精品帶貨店「貓兒谷子店」，在8月22日發布的最新公告。根據店家在聲明稿中的指控，《咒術迴戰》的作者芥見下下日前不僅祝賀知名「辱華」漫畫作品《我的英雄學院》連載完結，甚至還特別說，「如果沒有《我的英雄學院》，《咒術迴戰》就不會開始，恭喜故事結束。」

對此，店家氣憤強力譴責，芥見下下把自己的作品與「辱華」漫畫作品進行「深度捆綁」的言論，又鑑於《我的英雄學院》曾做出辱華731事件的惡劣性和嚴重性，店家將暫時下架《咒術迴戰》所有相關產品，等待後續，「若以上事情屬實，將永久下架。接下來我們會更嚴格的選擇穀子產品，感謝您的支持與關注。」

據悉，《咒術迴戰》作者芥見下下與《我的英雄學院》作者堀越耕平，2人私下交情極好，平時也經常進行各種公開互動，全球粉絲們早就習以為常。另外，店家指控的辱華事件，起因為2020年《我的英雄學院》一名叫做「志賀丸太」的反派角色，大批中國網友單方面揣測，該角色設定與日本侵華戰爭中的侵華日軍731部隊有關，於是瘋狂出征作者與集英社，更從此將該作扣上「辱華」的帽子。

當年中國人的這番離譜指控，引發各國粉絲怒火，怒斥他們經常腦補過度、玻璃心易碎，且總是一邊高呼自己「仇日」，卻又一邊看來自日本的動漫畫作品。如今，又有中國人因《我的英雄學院》發起抵制言論，被廣大網友無情嘲諷，「辱華也行連坐」、「全身都高潮帶欸」、「又聽到玻璃碎掉的聲音」、「講的好像中國人會花錢看正版漫畫一樣」、「全世界唯一會用這種白痴理由公告的國家」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
《灌籃高手》井上雄彥辱華了？一句「CHINA」中國網友罵翻
2023/04/23 19:42

《灌籃高手》井上雄彥辱華了？一句「CHINA」中國網友罵翻
不跪中國！《鋼鍊》作者沒在怕 曝「辱華原因」又讓小粉紅崩潰
2021/06/17 18:58

不跪中國！《鋼鍊》作者沒在怕 曝「辱華原因」又讓小粉紅崩潰
impression

日月光舉辦永續探索營 將綠色風潮蔓延國小校園
《吉伊卡哇》作者讚「台灣是很棒的國家」 小粉紅怒轟︰兄弟辱華
2024/04/09 21:46

《吉伊卡哇》作者讚「台灣是很棒的國家」 小粉紅怒轟︰兄弟辱華
中國玻璃心又碎！知名日本動漫MV畫面好像「反送中」
2019/11/28 21:59

中國玻璃心又碎！知名日本動漫MV畫面好像「反送中」
impression

慢性腎臟病≠洗腎！ 專家：9成患者不知罹病 早篩早治有效控制
咒術迴戰讚劇場版在台、韓等國票房冠軍 小粉紅氣瘋喊辱華
2022/03/23 10:28

咒術迴戰讚劇場版在台、韓等國票房冠軍 小粉紅氣瘋喊辱華
日漫《美食大胃王》表明「台灣是國家」 中國盜版翻譯氣瘋！
2024/06/16 19:10

日漫《美食大胃王》表明「台灣是國家」 中國盜版翻譯氣瘋！
國際今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播