《咒術迴戰》辱華？中國店家控作者「做1件事」下架周邊抵制

近日傳出一家在中國抖音販售動漫商品的店家，因《咒術迴戰》作者祝賀《我的英雄學院》完結，為此氣憤指控該作「辱華」，甚至下架相關商品進行抵制。（圖擷取自中國社群平台、@jujutsu_PR 社群平台「X」，本報合成）

2024/08/25 18:09

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕在日本《週刊少年JUMP》連載長達10年的人氣作品《我的英雄學院》，終於在本月5日正式畫下句點，不僅世界各國粉絲紛紛送上祝賀，許多與作者堀越耕平友好的多位漫畫家，也公開發表祝賀完結的訊息。然而，近日卻傳出一家在中國抖音販售動漫商品的店家，因《咒術迴戰》作者祝賀《我的英雄學院》完結，為此氣憤指控該作「辱華」，甚至下架相關商品進行抵制。

日前在中國社群平台瘋傳一張截圖，為一家在中國抖音經營日本動漫精品帶貨店「貓兒谷子店」，在8月22日發布的最新公告。根據店家在聲明稿中的指控，《咒術迴戰》的作者芥見下下日前不僅祝賀知名「辱華」漫畫作品《我的英雄學院》連載完結，甚至還特別說，「如果沒有《我的英雄學院》，《咒術迴戰》就不會開始，恭喜故事結束。」

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對此，店家氣憤強力譴責，芥見下下把自己的作品與「辱華」漫畫作品進行「深度捆綁」的言論，又鑑於《我的英雄學院》曾做出辱華731事件的惡劣性和嚴重性，店家將暫時下架《咒術迴戰》所有相關產品，等待後續，「若以上事情屬實，將永久下架。接下來我們會更嚴格的選擇穀子產品，感謝您的支持與關注。」

據悉，《咒術迴戰》作者芥見下下與《我的英雄學院》作者堀越耕平，2人私下交情極好，平時也經常進行各種公開互動，全球粉絲們早就習以為常。另外，店家指控的辱華事件，起因為2020年《我的英雄學院》一名叫做「志賀丸太」的反派角色，大批中國網友單方面揣測，該角色設定與日本侵華戰爭中的侵華日軍731部隊有關，於是瘋狂出征作者與集英社，更從此將該作扣上「辱華」的帽子。

當年中國人的這番離譜指控，引發各國粉絲怒火，怒斥他們經常腦補過度、玻璃心易碎，且總是一邊高呼自己「仇日」，卻又一邊看來自日本的動漫畫作品。如今，又有中國人因《我的英雄學院》發起抵制言論，被廣大網友無情嘲諷，「辱華也行連坐」、「全身都高潮帶欸」、「又聽到玻璃碎掉的聲音」、「講的好像中國人會花錢看正版漫畫一樣」、「全世界唯一會用這種白痴理由公告的國家」。

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