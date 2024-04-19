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荷蘭報告:中國擴大間諜活動 竊取先進技術

荷蘭安全機構十八日發表年度報告，指中國間諜以荷蘭半導體、航太和海洋工業為目標，試圖透過間諜活動來強化中國軍事力量。（路透檔案照）

荷蘭安全機構十八日發表年度報告，指中國間諜以荷蘭半導體、航太和海洋工業為目標，試圖透過間諜活動來強化中國軍事力量。（路透檔案照）

2024/04/19 05:30

〔編譯管淑平／綜合報導〕荷蘭安全機構十八日發表年度報告，指中國間諜以荷蘭半導體、航太和海洋工業為目標，試圖透過間諜活動來強化中國軍事力量。

半導體、航太和海洋工業全被鎖定

荷蘭軍事情報和安全局（MIVD）在年度報告中指出，中國正大肆搜刮西方知識和科技能力，這是中國對荷蘭及其盟邦持續性政治間諜活動的一環。報告說，中國想擺脫對西方知識和科技的依賴，企圖打造能與其他任何軍隊匹敵的力量，「為了做到這一點，中國需要其尚未充分掌握的先進技術，它設法從海外取得這些技術，透過研究和投資等合法手段，但也動用其情報機關」。

該局和另一情報機構─荷蘭情報與安全總局（AIVD）今年二月才首次公開點名中國從事網路間諜行動，披露北京當局支持的駭客組織去年底入侵荷蘭軍事網路，並且指此並非獨立事件，而是中國針對荷蘭和荷蘭盟友的政治諜報任務之一。荷蘭總理呂特三月底訪問中國，曾當面向中國國家主席習近平提及此事，對中國針對荷蘭的網路間諜活動表達關切。

荷蘭去年在美國要求下，限制半導體設備大廠艾司摩爾（ASML）部分產品對中出口；月初傳出美國進一步施壓，阻止該公司對中國提供設備售後服務。

MIVD報告指出，中國持續針對西方武裝部隊取得對現代武器系統、作戰專業的知識，同時也以其他先進產業為目標。報告說，「中國以多種不同方式在荷蘭獲取技術，使用結合（網路）竊密、企業內應、收購、規避出口管制，以及對不需要獲得許可證的技術進行逆向工程」。

報告表示，中國情報機構去年擴大這類網路行動的規模、強度和技術等級；中國大學院校也在蒐集情報上扮演重要角色，與西方企業合作的科學家，通常也為中國安全機關和國有企業工作。

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