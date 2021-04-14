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    抗體注入體內 即可產生免疫 川普療法 可預防有症狀感染

    美國再生元生技研發的川普療法有預防武肺感染效果，將向ＦＤＡ申請作為預防療法之一；圖為武肺病毒SARS-CoV-2的穿透式電子顯微鏡影像。（法新社）

    美國再生元生技研發的川普療法有預防武肺感染效果，將向ＦＤＡ申請作為預防療法之一；圖為武肺病毒SARS-CoV-2的穿透式電子顯微鏡影像。（法新社）

    2021/04/14 05:30

    受試者感染風險降低81％

    〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國再生元生技製藥公司（ＲＥＧＮ，前譯雷傑納榮製藥）十二日指出，其最新研究顯示，前總統川普去年染疫後採用的「新型冠狀病毒抗體雞尾酒療法（REGN-COV）」，可使與新冠肺炎感染者一同生活的人，出現有症狀感染風險降低八十一％，將向美國食品暨藥物管理局（ＦＤＡ）申請作為預防療法之一。

    再生元公司與美國國家衛生研究院（ＮＩＨ）合作進行的第三期臨床試驗，集結一五○五名病毒檢測陰性、但與染疫者同住的民眾，這些人種族殊異，年齡介於十二至九十二歲，年齡中位數為四十四，並有三十一％的人具有至少一項染疫風險因子。

    將向ＦＤＡ申請預防療法

    團隊為一半受試者注射一千兩百毫克抗體藥，另一半注射安慰劑，並在二十九天後發現，抗體藥組中僅十一人出現有症狀感染，且沒人住院治療或送急診；安慰劑組中卻有五十九人出現有症狀感染，且四人必須急診或住院。藥廠指出，該藥不僅令受試者感染風險降低八十一％，更在接種的第一週，就對有症狀感染產生七十二％保護力，第二週後更提升至九十三％。

    此外，抗體藥組和安慰劑組產生副作用的比率，分別為二十％及二十九％，兩組的嚴重副作用比率則都是一％。REGN-COV為直接將抗體注入體內，可立即產生免疫，而傳統疫苗則是在注射後，幫助人體在數週內產生自體免疫。該藥先前已獲准用於輕度至中度患者，接著將向ＦＤＡ申請用於尚未接種疫苗的密切接觸者。

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