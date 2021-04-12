伊朗啟用新離心機 核設施就出包

伊朗的納坦茲核設施才剛啟用先進鈾濃縮離心機，隨即疑似遭到網攻導致配電系統故障。圖為納坦茲核設施的衛星空照圖。（美聯社）

2021/04/12 05:30

配電系統故障導致停電 原因待調查

〔編譯張沛元／綜合報導〕值此美國拜登政府希望重啟與伊朗的核談判之際，伊朗甫違反二○一五年核協議承諾、啟動可更快速濃縮鈾的先進離心機的納坦茲（Natanz）核設施，十一日配電系統發生故障導致停電。伊朗仍在調查停電原因，宿敵以色列的媒體則直指是遭到網路攻擊。

據伊朗國營媒體報導，位於伊朗中部伊斯法罕省沙漠的納坦茲核設施，十日才剛啟用先進的鈾濃縮離心機，未料十一日配電系統就發生故障。伊朗原子能組織發言人卡馬萬迪告訴伊朗國營電視台，納坦茲核設施內的地上與地下設施斷電，但未造成人員傷亡或輻射污染；目前還不清楚停電原因，但已展開調查。

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監督伊朗核計畫的維也納國際原子能總署（IAEA）表示，已透過媒體報導得知此事，但不願發表評論。

伊朗官方疑似將停電定調為意外，在伊朗官媒的報導中，卡馬萬迪使用的字彙在波斯語中，既可指「事件」，也有「意外」之意。不過，伊朗國會議員、國會能源委員會發言人尼亞薩（Malek Shariati Niasar）在「推特」上指此事「非常可疑」，恐有遭「破壞與滲透」之虞，並稱國會正在調查相關細節。

與此同時，多家以色列媒體指稱，網攻導致納坦茲停電與一座放置離心機的敏感設施受損。這些報導雖未提供消息來源，但以國媒體通常與該國軍方及情報機構關係密切。

納坦茲核設施的電腦網路曾於二○一○年遭到網攻，近千台鈾濃縮離心機因此癱瘓，罪魁禍首據信是由美國與以色列聯合開發的電腦病毒。

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