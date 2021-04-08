印太一帶一路 美日推5G基建

中國北京市一處宣揚國家主席習近平與「一帶一路」倡議的看板。（美聯社檔案照）

2021/04/08 05:30

菅義偉16日訪美 擬簽協議

〔編譯管淑平／綜合報導〕美國總統拜登十六日將在白宮會晤日本首相菅義偉，「日經亞洲」（Nikkei Asia）六日報導，美日兩國將利用這場峰會，達成擴大對外基礎建設合作協議，將起草一份支持印度—太平洋和其他地區國家發展高品質基礎建設計畫綱要，作為抗衡中國「一帶一路」基建倡議的另一選擇。

攜手擴大海外基建合作計畫

報導指出，這份綱要涵蓋印太地區第五代行動通訊技術（5G）、乾淨能源等建設，將列出投資先決條件，實行計畫之體系，以及培養在地人才之建議等，也會訂出採購標準和維護規範，將技術外洩風險降到最低。東京和華府制定出明確的架構，使組織和企業有所依循，目的在於贏得印太地區國家的信任，以利在與北京的印太影響力之爭中取得優勢。

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開發亞洲基建估26兆美元

這項整體架構綱要允許的投資規模，將超過二○一七年簽署的印太高品質基礎設施投資諒解備忘錄所採用的逐案做法。亞洲開發銀行曾估計，開發亞洲需要二○一六年到三○年投入廿六兆美元於基礎建設，以太平洋島國為例，就需要海底電纜來強化其脆弱的通訊基建，日本、美國正與澳洲合作注資為帛琉鋪設海底光纖電纜。

拜登上週宣布逾兩兆美元的基建計畫時，曾表示此計畫將「提振美國在競逐全球領導地位的市場之創新優勢」，「尤其是與中國的競爭」。美中競逐科技主導權的其中一處戰場：包括5G在內的通訊技術，被指為美日合作領域之一，兩國也可能共同發展智慧城市技術。另外，這項印太基建計畫也將用於因應氣候變遷，如推廣下一代電池技術、水力發電等。

共同發展智慧城市技術

「美國之音」引述日本學者看法，面對中國對印太安全穩定的威脅日增，日本需要發揮區域領導作用，並與美國等盟友合作。東京大學社會科學研究所副教授伊藤亞聖（Asei Ito）指出，當前中國的地緣政治經濟影響力已經有了根本性的改變，對日本帶來「更廣泛的大國競爭風險和地緣政治風險」；關西學院大學政策研究所教授井上一郎（Ichiro Inoue）指出，中國正逐步以改變現今國際秩序為目標，使之對己有利，在經濟上啟動「雙循環」戰略，以圖擺脫對全球經濟依賴，因此，志同道合的民主國家面臨的挑戰更為相似，也更有理由堅定保護自由的國際秩序。

抗衡中國 需要印度協助

印度專欄作家杜特（Barkha Dutt）七日在「華盛頓郵報」撰文，指印度正「重設」與中國之關係，「四方安全對話」（Quad）透露出對抗中國之明顯訊息，拜登若想抗衡中國，就需要印度協助，展現與印度一致對抗中國崛起的意願。

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