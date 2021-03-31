近年常態╱共艦經釣島關雷達 疑模擬實戰

印尼外交部長勒特諾、國防部長普拉伯沃，和日本外務大臣茂木敏充、防衛大臣岸信夫（左至右），卅日在日本東京舉行外交、國防「二加二」會談後，簽署合作協定。（歐新社）

2021/03/31 05:30

〔編譯周虹汶／綜合報導〕日本《產經新聞》廿九日獨家報導引述政府相關人士透露的消息指出，航行於釣魚台列嶼附近的中國軍艦，這兩、三年來總在任務交接時分「不尋常」地關閉雷達，以免美軍及自衛隊察覺動向，疑以實戰模擬規格進行。

《產經新聞》指出，中國海警船不時出入釣魚台列嶼周遭海域，另有兩艘軍艦則經常性航行於釣魚台北方約九十公里處的北緯廿七度線附近海域，應是打算在海警船萬一發生意外時就近因應。這兩艘軍艦每隔一段時間會有其他軍艦前來替換，而這兩、三年開始，前來交接的中國軍艦一出港就會關閉雷達，以免讓美、日掌握到行蹤。日本政府相關人士說，關閉雷達多出現在戰時非常狀態下，在平時則十分罕見，推測中國是進行實戰模擬。

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日本印尼 加強軍事合作抗中

另一方面，在東海及南海，各自面臨中國主權聲索強勢態度的日本、印尼，兩國國防及外交首長卅日在東京舉行「二加二」會談，宣示加強軍事合作，以便共同對抗中國野心。兩國除對中國試圖以實力單方面改變現狀共同表達嚴重關切外，也簽署「防衛裝備和技術轉移協定」，成為繼美國、歐洲諸國、菲律賓、馬來西亞之後，日本簽訂這類協議的第九個國家。日本防衛大臣岸信夫廿八日與印尼國防部長普拉伯沃會面時，雙方已同意維持並強化海洋秩序的自由開放性，及在南海舉行聯合演習。

面對美國號召日本、印尼與菲律賓等盟邦在南海問題上反制中國，才剛結束中東行的中國外交部長王毅，也預計本週和東南亞國家的外交部長會面，回擊美國的外交攻勢。包括新加坡、馬來西亞、印尼與菲律賓四國外長，將在三月卅一日至四月二日訪中。新加坡外長維文確定卅、卅一日訪問福建省，重申中星長期合作關係；王毅另將在福建和南韓外長會談。

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