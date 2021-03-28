日2021東亞戰略 示警美中新冷戰

日本防衛省智庫防衛研究所發布年度「東亞戰略概觀二○二一」報告，認為當前的美中對立關係甚至已升高到可謂「新冷戰」的程度。圖為位於東京新宿區的防衛省本部。 （取自網路）

2021/03/28 05:30

東亞戰略 聚焦中國威脅

〔編譯茅毅／綜合報導〕日本防衛省智庫「防衛研究所」廿六日公布年度「東亞戰略概觀二○二一」報告，共分七章。該報告的第二章專論中國，其他六章也多少論及中國，顯見中國已是當前東亞戰略環境中，最大的關注重點。其內容提到，中國朝向與美國的「新冷戰」，美中對立越演越烈。今後美中在涵蓋西太平洋的東亞海域軍事角逐，在兩國的「新冷戰」下，其激烈程度恐越來越增加。

疫情衝擊 習更強化獨裁

報告以二○二○年新冠肺炎疫情對中國國內及其對外關係造成的影響開始論述，指不僅中國社會和經濟受到很大損害，疫情蔓延全球也使中國與美國為首的西方先進國家關係惡化。疫情雖一度使中國各界向習近平究責的聲浪變大，習和中共領導高層面臨很大危機，但他在二○二○年十月舉行的中共第十九屆中央委員會第五次全體會議（五中全會）後，反而恢復、甚至強化了因疫情而折損的政治權威。

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該章並提及二○一九年香港「反送中」運動與泛民主派在區議會選舉大獲全勝，使習近平決定北京開始大幅介入香港事務。二○二○年七月「港區國安法」實施後，香港「一國兩制」名存實亡，該制度走到盡頭。台灣拒絕該制度的民意則反映在二○二○年一月的總統大選，由民進黨蔡英文總統大勝連任。

在習近平政府對外採取強硬姿態下，美中關係已持續惡化。雙方針對疫情源頭的責任歸屬，強烈地相互指責，當前美中對立關係甚至已升高到可謂「新冷戰」的程度。澳洲、印度及歐洲各國等許多國家，均對中國加強警戒。

季辛吉示警恐釀災難衝突

中國人民解放軍為對抗美軍，加強舉行在南海試射被稱為「航母殺手」的反艦彈道飛彈等軍演。疫情期間，解放軍仍繼續在南海及東海採取強硬姿態，並加強針對美國的「反介入／區域拒止」（A2/AD）能力。其海軍艦艇進出太平洋頻率增加，並利用其海警船頻頻出沒釣魚台列嶼，進一步加強施壓日本。

另一方面，已九十七歲的美國前國務卿季辛吉，透過視訊在倫敦智庫「皇家國際事務研究所」的一場活動中警告，美國及其西方盟國必須在「新國際秩序」上與中國達成諒解，否則可能帶來「災難性」的衝突，對雙方都沒好處。他指出，如果無法達成諒解，全球將處於類似一次大戰前的歐洲情勢，當時歐洲不斷發生衝突，有些立即解決，但總有一次會在某個時間點失控。他認為，西方國家與中國皆擁有恐引發一場極其嚴重衝突的高科技武器，因此，目前局勢比一戰前的歐洲還要危險得多。

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