與美不歡而散 中國拉攏北韓、俄國

俄羅斯外交部長拉夫羅夫（左）與中國外交部長王毅（右）廿二至廿三日在中國廣西壯族自治區南寧市會晤。（歐新社）

2021/03/24 05:30

〔編譯黃靖媗／綜合報導〕美中兩國在阿拉斯加的高層會談不歡而散後，中國開始拉攏北韓與俄羅斯。中共中央對外聯絡部部長宋濤與北韓駐中大使李龍男廿二日在北京會面，轉達兩國領導人的口信。北韓領導人金正恩表示，北韓希望能將與中國的關係發展為「世所羨慕的關係」，以友誼與團結推動社會主義事業前進，並呼籲與中國建立更強健的合作關係，共同面對敵對勢力的挑戰。

中國國家主席習近平則表示，中朝傳統友誼是兩國共同的寶貴財富，在當前變局下，中國願與北韓一起堅持朝鮮半島問題的政治解決方向，維護半島和平穩定。南韓首爾世宗研究所（Sejong Institute）統一戰略研究部門資深研究員鄭相昌（Cheong Seong Chang）指出，金正恩向習近平傳遞的訊息，顯然旨在回應美國國務卿布林肯與國防部長奧斯汀上週訪問日本、南韓的行程。

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俄羅斯方面，今年是中俄睦鄰友好合作條約簽署二十週年，中國外交部長王毅邀請俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）廿二至廿三日在中國廣西壯族自治區南寧市會晤，兩人在廿二日的記者會上指控美國干預他國內政，並呼籲美國重返伊核協議。在廿三日的會議結束後，王毅譴責歐盟、美國、英國、加拿大對中國的聯合制裁，呼籲各國表態反對任何形式的片面制裁；拉夫羅夫則表示，西方的制裁將使俄中關係更加緊密，批評華府仰仗冷戰時期的軍事與政治聯盟，試圖摧毀國際法架構，西方的制裁形同將自身的規則強加於他人。

中、俄兩國廿三日還呼籲聯合國安理會常任理事國召開峰會。俄國外交部網站刊登聲明指出，在全球政治局勢動盪之際，安理會常任理事國有必要召開峰會，直接討論如何解決人類共同的利益問題，以維持全球局勢穩定。

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