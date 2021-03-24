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    華郵評美中互動：中共像蘇聯 日久居下風

    華盛頓郵報二十三日社論指出，美國總統拜登上任後對中國展現強硬的「起手式」，正是目前所需要的「重設」美中關係的開端。（路透檔案照）

    華盛頓郵報二十三日社論指出，美國總統拜登上任後對中國展現強硬的「起手式」，正是目前所需要的「重設」美中關係的開端。（路透檔案照）

    2021/03/24 05:30

    〔編譯管淑平／綜合報導〕從美中阿拉斯加高層官員會談，到與盟邦針對新疆維吾爾族人權問題聯合制裁中國官員，華盛頓郵報二十三日社論指出，美國總統拜登上任後這些對中國展現強硬的「起手式」，正是目前所需要的「重設」（reset）美中關係的開端。美國的批判與制裁雖然不太可能在短期內造成中國任何改變，但中共政權將像過去的蘇聯一樣，隨著時間推移愈加落居挨打的下風。

    拜登對中強硬 重設兩國關係

    社論指出，民主黨左派和右派川普主義者似乎都有人認為，拜登政府應該停止針對人權問題批評北京，而是著重於更務實的利益；然而，國務卿布林肯在阿拉斯加會談上的談話，以及拜登團隊上任以來的強硬行動，正是經過川普政府對中態度前後不一、且常自相矛盾之後，現在正需要的重設兩國關係。

    在阿拉斯加會談前夕，拜登政府宣布制裁十二名涉及打壓香港民主的官員；二十二日再與歐盟、英國、加拿大就新疆維族人權問題制裁中國官員。拜登政府也表明，強烈反對中國侵犯人權，以及對台灣和其他不配合的鄰國挑起爭端。與此同時，正如美國前總統雷根批評蘇聯為「邪惡帝國」，但同時也與其達成具指標意義的軍備管制協議，拜登正在氣候變遷、伊朗和北韓核武、阿富汗問題等議題上，尋找與中國的共識。

    社論指出，某些觀察家指稱，美中雙方在阿拉斯加會談中的言辭交鋒，是表現給各自國內的人看，但這場會談的重要性不僅如此：在全球的未來治理角力中，美、中各居對立陣營的領導者，習近平想說服全世界「東升西降」，中國的高科技專制主義是二十一世紀的最佳治理模式；拜登則決心展現，民主及民主所著重的個人自由依舊能得勝。

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