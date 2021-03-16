美國務卿、防長︰侵犯港疆藏人權 中國將付代價

美國國務卿布林肯十五日以日本為任內海外訪問首站。（法新社檔案照）

2021/03/16 05:30

〔編譯周虹汶／綜合報導〕以東亞為任內首次出訪目的地的美國國務卿布林肯及國防部長奧斯汀，選在十五日起接連訪問日本及南韓前夕，聯名投書美國《華盛頓郵報》，強調美國和盟友的夥伴關係可在全球創造「力量乘數」（force multipliers），同時點名試圖挑戰國際規則及脅迫他國的中國，為美方聯合盟國共同反制的對象，將為侵犯新疆、西藏人權及侵蝕香港自治等行徑付出代價。

提「力量乘數」 結合盟友抗中

「力量乘數」為軍事戰術用詞，用來評估一個軍事單位加上非人力因素後的戰鬥力增減情形。布林肯和奧斯汀指出，美國總統拜登再三指示恢復國際交往，美國正與盟邦夥伴重新活絡既有連結，包括一對一關係與多邊體制，重新確認彼此共同目標、價值、責任等承諾。基於此目的，拜登內閣首度海外出訪前往印度─太平洋地區，將把上述訊息帶給對美國及全球安全繁榮至關重要的日、韓兩大盟國。

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布、奧兩人希望透過投書向國人說明盟國對美國國家安全的重要性：「力量乘數」讓美國達到原本己力所不能為者，何況全球沒有國家像美國有如此強大的合作網絡。因此，若選擇刻意忽略之，將是「嚴重戰略錯誤」；反之，加以善用並與時俱進，即可確保這層關係維持強大有效。

兩人強調，全世界正面臨辯論民主或獨裁對未來孰優孰劣的拐點，因此美國須結合其他民主政體，共同向自家百姓展示自身體制的優勢；並齊力面對北韓核武及彈道飛彈等計畫的威脅，還有氣候變遷、網路安全、衛生安全、武漢肺炎全球大流行因應等問題。

投書話鋒一轉，指印太地區已逐漸成為全球地緣政治中心，當地人口多達數十億，海道為國際貿易重要生命線，更有多個崛起中的強權。因此，儘管美方已和其中五國結盟締結共同防禦條約，仍須表明印太地區維持自由開放的重要性，所幸與美結盟的日、韓兩國也有相同體認，中國則不然，試圖挑戰有助減少衝突的國際秩序，且慣用威迫手段遂行目的。

阻止中國傷害台灣民主

兩人鄭重宣誓：美國將與盟國合力對抗中國的侵略與威脅，要求中國對其在新疆維吾爾自治區、西藏自治區違反人權，以及制度性侵蝕香港主權、傷害台灣民主、違法聲索南海主權等作為負責，「如果我們不果斷帶頭行動，北京將會這麼做。」

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