「愛國者治港」美澳歐盟譴責北京

中國全國人大大修香港選舉制度，好落實北京「愛國者治港」政策。美國、歐盟、英國和澳洲等紛紛表態反對，美方斥為對香港自治的「直接侵害」。圖為美國國務院發言人普萊斯二月二十四日在新聞簡報會中回答記者提問。（法新社檔案照）

2021/03/13 05:30

〔編譯茅毅／綜合報導〕為確保「愛國者治港」，中國全國人民代表大會十一日通過大幅修改香港選舉制度，美國、歐盟、英國和澳洲均表態反對。美國譴責此為「直接侵害」香港自治，歐盟則揚言會採取更多制裁措施。

布林肯籲立法會如期選舉

美國國務卿布林肯十一日聲明譴責北京緊縮對香港的控制。他稱此舉是直接侵害香港自治，違背「中英聯合聲明」的承諾，也違背「基本法」有關「真普選」的條文。他並敦促中、港政府九月如期舉行立法會選舉。國務院發言人普萊斯說，美方譴責中國持續侵害香港的民主制度，全國人大的行徑是對香港自治、自由及民主程序的一記正面攻擊。

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預料美中對話有些艱難

白宮發言人莎琪十一日表示，布林肯、國安顧問蘇利文與中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪、中國外長王毅十八、十九日在美國阿拉斯加會談時，計畫當面提及台灣、北京近來使香港民主倒退的行為、對美中經濟關係的關切，以及中國目前對新疆維吾爾族穆斯林進行「種族滅絕」的問題。普萊斯坦言，他預料美中此一對話將「有些艱難」，惟美方「必將直言不諱」。美方「不想為了對話而對話」，若北京想改善美中關係，應有所改變。

歐盟外交和安全政策高級代表波瑞爾則強調，歐盟將更關注香港情勢變化，當作中、歐整體關係的一環。歐盟很遺憾，香港「認同」及繁榮的核心：基本自由、民主原則和政治多元化，遭到中港當局越來越大的施壓。歐盟要求恢復對香港民主程序的信心，停止迫害民主派人士。

英國外相拉布表示，北京違背承諾，架空民主，修改選制將進一步破壞國際社會對中國履行國際責任和法律義務的信心。澳洲外長佩恩亦聲明，澳洲嚴重關切中方企圖藉此削弱香港民主體制，港人擁有行使其政治表達的基本自由，至關重要且必不可少。

流亡港人促暫停歐中投資協定

目前人在澳洲、英國和台灣等地的香港前立法會議員許智峯、羅冠聰與林榮基等二十四名流亡或身處海外的香港民主派人士，以聯名信方式致函歐盟執委會主席馮德萊恩等歐盟領導高層以及歐洲議會議員，敦促歐盟能暫停批准預定今年生效的「歐中全面投資協定」（ＣＡＩ）。

中國全國人大十一日表決通過大幅修改香港選制案，形同宣告「一國兩制」畫下句點。圖為當天香港鬧區人行道上一幅呼籲市民支持北京此舉的標語。當天由香港建制派議員、商界與教育界人士等組成的「香港各界撐全國人大決定完善選舉制度連線」宣布成立，並在街上擺攤和網路上募集支持連署。（美聯社）

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