火山爆發預兆? 冰島8天震逾1.7萬次

三日午後被偵測到顯示有可能噴發的冰島火山凱利爾山（Mount Keilir）。（取自維基百科）

2021/03/05 05:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕冰島西南部的雷克雅內斯半島（Reykjanes）過去八天來發生一萬七千多起的地震，儘管並未造成重大損失，但預料該區近期內可能會有火山噴發；該國氣象局指出，三日午後偵測到已休眠八百年、距離首都雷克雅未克僅約卅公里的凱利爾山（Mount Keilir），出現顯示可能噴發的震動。

根據冰島氣象當局，該區過去一週多來地震頻傳，其中最大的是二月廿四日一早芮氏規模五．六的地震，雷克雅未克與冰島西部都能感受到搖晃；其次是二月廿七日與三月一日的地震，規模皆為五．○。這些地震迄今僅造成道路小龜裂以及震央附近陡坡發生落石的小損失，但警方已封鎖凱利爾山周圍的道路，當局也透過地震監測裝置加強監控該區；儘管雷恰內斯拜爾國際機場與漁港格林達維克與火山僅有數公里之遙，但緊鄰火山附近並無人居，三日也並未下達人員撤離令。

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冰島大學地質學教授辛格姆森指出，岩漿正在破裂，非常接近地表，必須嚴肅以對；倘若真的火山噴發，應該不會是大型的爆炸式噴發，對大氣層、飛航與民眾生活條件的衝擊微乎其微。

即便冰島民眾對地震習以為常，但近來地牛翻身之密集與強烈，仍令格林達維克的居民感到不安，直呼是這輩子第一次碰到。冰島大學火山學教授索達森說，民眾的憂慮可以理解，畢竟近來狂震不止確實不尋常，不尋常不在於地震的類型與強度，而是持續時間─已經持續震了超過一週。

冰島是歐洲火山活動最頻繁的國家，平均每五年會有一次火山噴發，上一次噴發是二○一四年八月東南部的巴達本加火山（Bardarbunga），一直持續到隔年二月；由於該區無人居住，因此沒有造成重大損失。但二○一○年的艾雅法拉火山（Eyjafjallajokull）大爆發就曾造成重大損失，直衝大氣層的煙塵與火山灰導致全球超過十萬架航班取消，多達八百萬旅客受到影響。

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