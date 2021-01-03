公審12港人案 中媒公布「證物」

香港立法會前議員許智峯在臉書貼出匯豐銀行信用卡，指銀行已經註銷他和他家人的所有信用卡。（取自網路）

2021/01/03 05:30

〔編譯管淑平／綜合報導〕十二名港人去年逃往台灣途中遭逮捕，其中十名成年人日前遭中國法院判刑。中國媒體去年十二月卅一日播出影片，展示據稱是此案中查獲的「證物」，並指這批證物印證被告曾教唆串供，也顯示偷渡獲得「具財力人士支持」。

由深圳衛視旗下網路媒體「直新聞」播出的四段影片，展示快艇、電話、手電筒、釣魚竿等「證物」，其中一袋證物上標明案發日八月二十三日，性質為「偷渡案」，並指該艘紅色快艇看來頗新，估計需要數十萬港元購買，「相信背後一定有具財力人士支持」，而釣竿等物品則印證被告喬映瑜曾教唆其他被告串供，若事跡敗露，就辯稱出海釣魚。

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中國媒體之前的報導並未提到這批證物，法院宣判時不准家屬、外國使節代表旁聽，因此無法確認這批證物真實性。影片指出，法院透過在快艇上的衛星電話和被告手機中Telegram軟體資訊得知「犯案」細節。影片中聲稱這十二人各項權利都獲得「充分保障」，「很快就可以回家」。

不過，被告黃偉然、喬映瑜的家屬二日駁斥這種說法是「黑白不分」，指中方在拘留期間不斷威迫家屬委託律師退出此案，家屬在判刑後向官派律師詢問上訴事宜，律師竟叫家屬自己寫信和當事人討論，卻又拒絕家屬提出會面討論的要求，「並未履行律師責任」。另外兩名被告郭子麟、李子賢的家屬共三人，三日將赴深圳，完成十四天隔離檢疫後將提出探視申請。

許智峯流亡 一家人信用卡被匯豐銀註銷

去年十二月宣佈流亡的香港立法會前議員許智峯，二日在臉書發文，指他和家人的所有信用卡已遭匯豐銀行註銷，銀行只說因為「商業決定」而取消帳戶。他指他信用卡帳戶內無欠款，反而有數萬港元的結餘，銀行表示不一定能退還，是「非法侵吞」財產。許智峯說，之前警方曾要求銀行凍結戶頭，但是從未要求取消，這是「匯豐自己的政治決定」，協助政權打壓異議，「完全沒有法律基礎」，也反映商界在香港國安法下，對政權的依附順從，可完全凌駕法律和政策，而監管機構也只能「政治正確」。

深圳衛視旗下媒體播出影片，展示十二港人案的「證物」。（取自網路）

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