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    強化印太抗衡中國能力 美參院通過挺台國防授權法

    美國參議院接棒眾議院，通過國防授權法，推翻美國總統川普否決權，終於完成立法。 （法新社檔案照）

    美國參議院接棒眾議院，通過國防授權法，推翻美國總統川普否決權，終於完成立法。 （法新社檔案照）

    2021/01/03 05:30

    〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國總統川普先前否決獲國會兩院通過的「二○二一財政年度國防授權法（ＮＤＡＡ）」後，參議院罕見在元旦「加班」重新表決，並成功接棒眾議院，以八十一票對十三票的大比數再次通過該法案，終於完成立法。這是川普任內首次被國會推翻否決權，他得知後痛批「可悲」。該法案的主要目標包括強化美國於印度—太平洋地區抗衡中國的能力，並繼續協助台灣維持自我防衛能力。

    否決權遭推翻 川普批「可悲」

    川普在上月廿三日動用否決權，將新ＮＤＡＡ退回國會後，民主黨控制的眾院在廿八日已重新通過，而共和黨過半的參院也在一日通過，兩院同意票均達三分之二，成功推翻川普決定。參院共和黨領袖麥康奈早就表明，國會已連續五十九年通過ＮＤＡＡ，一定會在本屆會期三日結束前予以通過。眾院議長裴洛西則形容，此次表決是對川普「魯莽侵犯美國軍事和國安的嚴厲訓誡」。

    此前，川普曾八度成功動用否決權，原本有機會成為一九六○年代前總統詹森以來，首位任內動用否決權未被國會推翻的總統，如今宣告破滅。川普同日稍晚在「推特」狠批：「我們共和黨掌控的參院錯過拋棄通訊端正法第二三○條的機會，這條法律賦予大型科技公司不受規範的權利。可悲！」

    續協助台灣維持自我防衛能力

    值得注意的是，預算總額達七四○五億（逾廿一兆台幣）的新ＮＤＡＡ，除了用於軍人薪餉、軍事建設、外交事務等項目外，也將建立「太平洋威懾倡議」，強化美國在印太地區抗衡中國的能力，包括提前部署裝備、彈藥、燃料等物資，推動聯合軍演、訓練、實驗，改善基礎設施，以及深化與盟邦合作等。法案另擬定條款，避免中方取得敏感國防知識產權、技術和數據，要求中方公開在美國經營的軍事企業，禁止向香港警察出口受管制的國防物品、服務和軍需品。

    有關台灣部分，法案再次確認《台灣關係法》和「六項保證」為美台關係基礎，支持美國政府繼續對台軍售，建議建立美台醫療安全夥伴關係，以及保障台灣公民在國際金融組織的公平僱傭規範等。

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