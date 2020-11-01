言論審查危及國安 推特「認錯」解鎖紐郵

紐約郵報獲推特解鎖，又能夠推文。其恢復權限後的第一推，就是張貼該報十月卅一日的頭版截圖，頭版大標是「自由鳥」，小標則是「推特認錯、讓步，終於在『拜登禁令』後解鎖本報帳號」。 （取自紐約郵報網站）

2020/11/01 05:30

〔編譯茅毅／綜合報導〕社群媒體巨擘推特十月卅日表示已「改變政策」，並將紐約郵報的推特帳號解鎖，現在該報又能夠發推文。紐郵十月間披露了，據稱是民主黨總統候選人拜登次子杭特的筆記型電腦中，所儲存杭特與烏克蘭、中國政商往來的電子郵件。推特十月十四日指出，該報相關報導有違推特針對遭駭資料的政策。紐郵和美國福斯新聞稱推特此舉是「認錯、讓步」，結束了數週之久的僵局。

推特官方帳號推文，稱政策是會持續修改的「活文件」，當遇到新事態或收到公眾重要反饋時，願更新調整。最新案例之一就是修改了推特的「遭駭資料政策」，及原先政策對紐郵等帳號造成的影響。

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據報導，許多人慶祝紐郵在社群媒體的勝利，並稱讚該報「堅持原則」。解鎖後，紐郵的第一推寫道「我們回來了」，搭配一張該報十月卅一日的頭版截圖，頭版大標則是「自由鳥」（FREE BIRD）。

十月廿八日，推特執行長杜錫、Google執行長皮查伊及臉書執行長札克柏格，以視訊方式出席聯邦參議院商業委員會召開的聽證會。會中，杜錫受到克魯茲等共和黨聯邦參議員連番砲轟與質疑。克魯茲批評，推特正利用其社群媒體平台的影響力，影響美國總統大選，且「推特的行為最惡劣」。

美政府機構言論也審查

另一方面，美國國土安全部代理部長沃爾夫十月卅日更將推特的言論審查，稱為對美國安全的「威脅」。他說，在審查政府機構的言論上，推特「動輒開槍」，恐剝奪了人民安身立命所需的資訊，任何媒體武斷和無憑無據地這麼做，都是既危險又有害。他是指隸屬該部的海關與邊境保護局（CBP）代理局長摩根，十月廿八日有關美國與墨西哥邊界圍牆的推文遭刪除，還被鎖帳號一事。摩根在該推文中指稱，築牆作業阻擋了幫派份子與罪犯越境。推特隨即指其內容「充滿仇恨」。推特則向華盛頓時報表示，摩根申訴後，推特就撤銷處分。

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