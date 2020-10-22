華爾街日報批拜登神隱 籲媒體追查

美國華爾街日報廿一日在社論中呼籲民主黨總統候選人拜登不應再閃躲，有義務回答關於其子杭特兜售影響力及個人財務往來的問題，尤其是與中國相關的部分。圖為時任副總統的拜登，二○一五年九月在馬里蘭州安德魯空軍基地迎接來訪的中國國家主席習近平。 （美聯社檔案照）

2020/10/22 05:30

〔編譯陳成良／綜合報導〕紐約郵報近日連番揭發民主黨總統候選人拜登與兒子杭特在烏克蘭和中國商業事務中扮演重要角色，面對「電郵門」爆炸性消息，美國主流媒體普遍冷處理，拜登本人至今不願多做說明。不過，華爾街日報廿一日發表社論指出，拜登有義務回答關於他兒子兜售影響力及個人財務往來的問題，尤其是與中國相關的部分，而除了拜登不應閃躲，媒體也應該繼續追查此事。

文中指出，拜登將整件事斥之為抹黑，民主黨籍的眾議院情報委員會主席謝安達則在沒證據的情況下，將此事歸咎於「俄羅斯假消息」。對此，美國國家情報首長雷克里夫強調，沒有俄國介入的情報，而簽有杭特名字的筆電維修單曝光後，拜登團隊並未說電郵是偽造的。

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社論中提及，關於杭特在烏克蘭業務的電郵一直被廣泛報導，但二○一七年五月一封福斯新聞聲稱已證實為真的電郵，討論要給六個人報酬，其中杭特擔任「主席或副主席」，取決於與「中國華信能源有限公司」達成的協議。該封電郵中有一條說明引人注目：一份擬議的股權分割提議中，將給「Ｈ」（疑為杭特Hunter）的股權改為「廿」，「Ｈ為『大人物』代持十」。但無「大人物」（big guy）的具體身分說明。拜登團隊回應是，拜登報稅紀錄未顯示他在中國有投資。

社論指出，親民主黨的媒體一再聲稱，即使這些電郵是真的，也不能證明拜登違法，而拜登父子也沒有否認電郵的真實性，但是否觸法，並非衡量政治人物行為的最低標準。二○一七年，拜登恢復平民身分，但已表態選總統，而此交易可能讓拜登或杭特，成為與中國政府有關係之企業的合夥人，會讓外界質疑，當選後如何處理中國議題。

拜登當選 也難逃親中質疑

華爾街日報認為，中國將成為拜登最艱難的外交挑戰，當選也無法逃避這些沒解釋清楚的文件，如果共和黨維持聯邦參議院多數席位，可以肯定的是，他們將會繼續追查這件事。拜登是否為電郵中提及的「大人物」？這項交易後來如何發展？拜登基於自己的政治利益，必須清楚交代在中國的業務往來。

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