「拜登若上台 恐終結美積極抗中政策」

美國民主黨總統候選人拜登13日在佛羅里達州米拉馬爾造勢。（美聯社）

2020/10/15 05:30

〔編譯管淑平／綜合報導〕美國與中國的關係，是這次美國總統大選主要議題之一，前美國國防部長辦公室中國科科長包士可（Joseph Bosco）從日前民主、共和黨副總統候選人賀錦麗、彭斯的辯論會，觀察兩陣營未來的中國政策走向，認為民主黨若勝選，將終結川普政府積極對抗中國的政策。

包士可在「國會山報」（The Hill）撰文指出，由於川普和拜登兩人都年近八十，不論誰當選，其副手提早接班的可能性都比以往高，因此彭斯和賀錦麗對當前國家安全、外交政策挑戰的適任性更顯重要，而當前最迫切的外交議題，就是如何因應愈加強勢的中國。

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包士可認為，就連最嚴厲批評川普者也不得不承認，他的中國政策常是正確的。在拜登擔任副總統的歐巴馬政府時代，既不能約束美國的敵手，對盟邦也沒有展現忠誠，案例之一就是拒絕提供台灣需要的防衛性武器。

彭斯與國務卿龐皮歐共同制定四十年來美國政府對當前的中國威脅，最明辨是非、務實的基調。彭斯看清中國威脅本質，由彭斯遞補擔任總統的政府，可確保政策一貫性，避免拜登或賀錦麗主政重回過去失敗的中國政策。

金融時報：誰當選對中都不利

不過，英國「金融時報」指出，對中國來說，川普當選意謂著繼續當前對中強硬政策，但即使是民主黨候選人拜登當選，長期而言仍不利於中國，因為拜登提倡多邊主義的用意，長期而言仍是抗衡中國。

香港大學教授陳志武表示，「拜登領導的政府，或許在前一、兩年會讓中國好過一點，因為需要花點時間復原川普政府所做的改變。但長期來說，或許對中國是更嚴厲的挑戰。」

拜登曾說，「與民主盟邦一起，我們力量就會倍增有餘，中國無法漠視超過全球半數的經濟規模，這賦予我們顯著的籌碼來形塑從環境、勞工、貿易、科技到透明度等一切事務的規範…以便能繼續反映民主利益和價值」。

英國智庫「皇家國際事務研究所」高級研究員于潔也認為，不論誰贏得大選，美中關係前景都嚴峻，「拜登或川普當選後，都不會實行『中國友善』政策」，兩人個人風格或有差異，但「在遏制中國崛起及美中關係整體方向的政策領域上，差異並不大」。因此，有分析家認為，習近平或許較希望川普連任，有助他煽動國內民族主義情緒。

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