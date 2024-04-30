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東京「豪華拉麵」1碗要價3500日圓！ 老闆卻嘆幾乎沒賺

知名拉麵店「麵屋紀茂登」（麺や 紀茂登）就推出以高級食材製作、一碗要價3500日圓（約新台幣693元）的拉麵，引發網友熱議。（圖擷取自@Menya_kimoto 社群平台「X」）

知名拉麵店「麵屋紀茂登」（麺や 紀茂登）就推出以高級食材製作、一碗要價3500日圓（約新台幣693元）的拉麵，引發網友熱議。（圖擷取自@Menya_kimoto 社群平台「X」）

2024/04/30 16:06

劉家凱／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美味又平價的拉麵，是不少人喜愛的日本代表性食物，但近期日本有些店家開始推出高價位拉麵。知名「麵屋紀茂登」（麺や 紀茂登）就推出以高級食材製作、一碗要價3500日圓（約新台幣693元）的拉麵，引發網友熱議，不過店家宣稱成本非常高，因此其實「幾乎沒賺錢」。

根據日媒《日刊SPA！》報導，嘗試推出高價位拉麵的店家，是位於東京茅場町的麵屋紀茂登。現年45歲的經營者石原昌欣指出，他們推出的高價位拉麵，特別選用鮑魚、白甘鯛等高級食材熬煮湯頭，所以即便定價高達3500日圓，但店家獲得的毛利仍然有限。

作為日本平民美食之一，許多拉麵店採取薄利多銷的策略，導致店員工作相當繁重，且薪水不高，使得人力短缺的問題變得愈發嚴重。但石原表示，為了吸引一流人才，他們願意在員工薪資方面開出驚人的價碼，不但試用期的員工月薪能領到40萬日圓（約新台幣7萬9279元），成為正式員工後更會調漲至60萬日圓（約新台幣11萬8919元）。

石原認為，就算他們推出的拉麵價格較高，但只要夠好吃，高消費客群還是會願意為了美食掏錢買單。石原表示，麵屋紀茂登從一開始的目標客群就是鎖定富裕階層，因此才會在價格上設置較高的門檻，未來也打算繼續維持目前的高檔路線。

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