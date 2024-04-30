詭！華為問界M7撞車起火燒死3人 家屬突改口刪除所有影片

中國車商賽力斯和華為聯手打造電動車品牌「問界」，發生追撞起火並導致車內3人燒死的慘劇，原本要追討真相的家屬一夕之間改口並刪光所有影片。（圖擷自微博）

2024/04/30 16:08

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國車商賽力斯和華為聯手打造電動車品牌「問界」，26日發生一輛問界M7 Plus在山西省路段追撞前車並起火，導致車內3人燒死的慘劇，家屬發出影片質疑安全氣囊沒彈出、車門無法打開、AEB主動煞停未啟用等問題，旋即引發軒然大波，但沒過多久家屬突然改口指稱3人是在車禍衝擊下喪命，並刪除所有影片，讓中國網友感到不寒而慄。

在問界M7火燒車3死事故後，家屬於27日接受採訪，透露那天是她胞弟開著剛買3個多月的車，載著她丈夫、兒子來山西運城找她，發生車禍後有道路工人和好心路過司機想要砸窗救人，但3人還是喪命車內。

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從當時網路上流傳的影片可以看到，起火問界車旁有個黑色上衣的路過駕駛在奮力砸窗，中國網友認為這明顯是車門在事故後無法打開，導致救人時不得不砸破車窗。

問界28日對此表示，事故車輛的安全氣囊正常打開，且該輛M7屬於入門版非智駕版，未搭載華為高階智慧駕駛輔助系統而是博世方案，事故當下時速為115公里，超越博世AEB的觸發範圍。

不過，問界並未解釋車門無法打開等問題，並顯然排除了華為的責任，緊接著博世就發表聲明打臉，強調事故車輛並非使用博世智駕，讓中國網友痛斥問界根本是想要拉其他廠商下水，目前還是不清楚失火問界M7使用的是哪家智駕系統。

到了29日，一直強調要「等待結果、等待真相」的家屬，突然刪光微博所有文章和抖音所有影片，只留下一篇聲明，透露她相當感謝好心人第一時間破窗並「開門」救出她的親人，不過親人在車輛「碰撞」中已失去生命，呼籲外界忽略或刪除網路上種種不實報導和內容，並希望不要再打擾她和其他家人了。

從家屬的這篇聲明中可以看到，她等於是改口指稱事故問界M7能夠開門，並且3名家人並非在車內燒死而是因撞擊身亡，和最初的說法有明顯差異，中國網友對此議論紛紛，不少人認為應該是華為公關出手用錢壓下來了，讓人不禁感嘆「華為真是好大的威風」。

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