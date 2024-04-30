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中國跨境電商廉價兒童產品 南韓海關：15％含致癌物

南韓海關查驗中國跨境電商輸入的超低價兒童產品，有38款含致癌物質，圖為南韓國旗。（路透）

南韓海關查驗中國跨境電商輸入的超低價兒童產品，有38款含致癌物質，圖為南韓國旗。（路透）

2024/04/30 16:22

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕南韓海關近期針對中國跨境電商輸入的超低價兒童產品進行檢測，252款產品中有38款含致癌物質，比例約15%，其中27款被檢出鄰苯二甲酸酯類塑化劑，最高超標達82倍；6款產品被檢出第一類（Group 1）致癌物「鎘」，最高超標3026倍；5款產品「鉛」含量超標，最高達270倍。

根據《韓聯社》報導，南韓海關本次檢驗超低價中國跨境電商輸入品項平均售價為3468韓元（約新台幣81元），無須具備正式進口報關條件即可購買，252款產品有38款被檢出含有相關致癌物質，其中有6款被驗出含有第一類致癌物「鎘」，超標最高達3026倍，其餘品項亦有鄰苯二甲酸酯類塑化劑、鉛含量超標問題。

《韓聯社》指出，若依照品項來看，驗出鎘和鉛的產品主要為戒指、手鍊等飾品；驗出鄰苯二甲酸酯類塑化劑的產品則包括鞋子、文具、玩具等。南韓關稅廳補充提到，目前產品查驗只包含了仁川海關能進行分析的項目，中國跨境電商輸入的產品品質有安全性差距，去年南韓對75款正式進口的兒童產品查驗，只有1款出現有害物質含量超標情形。

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