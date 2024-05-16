俄羅斯猛抹黑澤倫斯基 美官員：擔心烏國人民及國際支持

美國情報觀察指出，俄羅斯在近幾個月以來加強散播假消息，除了抹黑澤倫斯基，還對澤倫斯基的治理合法性提出質疑。（路透）

2024/05/16 08:21

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕烏俄戰爭目前仍持續進行中，而美國情報機構觀察到，俄羅斯在近幾個月以來加強散播假消息，除了抹黑烏克蘭總統澤倫斯基，還對澤倫斯基的治理合法性提出質疑。

根據美國《CNN》報導，一名美國政府官員分享一份情報評估報告，內容指出俄羅斯利用最近發生的各種事件來加強批評澤倫斯基的能力，以及他擔任烏克蘭領導人的合法性。官員認為，俄羅斯自從2022年2月下旬入侵烏克蘭之前，就開始散播有關澤倫斯基的假消息，但近期情報顯示，假消息數量正在增加。

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報告指出，俄羅斯在近期的假消息宣傳中強調了兩個主要層面，一是烏克蘭從東部城市阿夫迪夫卡（Avdiivka）撤軍 ，二是烏克蘭因戰爭延遲原定於今年春天舉行的總統選舉。目前俄羅斯正傳播一種說法，指稱當時烏克蘭從阿夫迪夫卡撤軍時，並不是像澤倫斯基所說是「為了挽救士兵性命」，而是有其他動機；總統選舉延期也被俄羅斯用來當作質疑澤倫斯基合法性的主要論點。

這名美國政府官員表示，美方目前比起擔心烏克蘭人對澤倫斯基的信心，更擔心假消息影響海外其他國家，目前還不清楚具體上是哪個俄羅斯安全機構為資訊戰的幕後黑手，但官員認為，除了俄羅斯情報部門參與其中，許多親俄的非官方組織、團體也是假消息來源，未來俄羅斯所散播的假消息數量可能會持續增加。

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