南韓總統尹錫悅與李在明會談 僅醫改議題達共識

南韓總統尹錫悅（右）29日與最大在野黨共同民主黨領導人李在明（左）舉辦會談，雙方僅醫改議題達共識。（歐新社）

2024/04/30 10:52

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕南韓總統尹錫悅29日在首爾龍山總統府與最大在野黨共同民主黨領導人李在明舉辦會談，雙方在多項議題上進行交流，但只有對醫學院擴招等醫療改革議題達成共識，就民生補助、朝野政民協商機制上，雙方各有立場，難以縮小歧見。

根據《韓聯社》報導，尹錫悅29日與李在明進行會談，李在明一開場便向尹錫悅表示，「希望尹錫悅能梳理圍繞家人等周邊人士的各種疑點」，被指是施壓南韓第一夫人金建希獨立檢察案。

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在民生議題上，李在民建議「緊急採取措施恢復民生」，全民普發25萬韓元（約新台幣5907元）補助，但尹錫悅反對，尹認為考慮到物價、利率、財政等三方影響，應對個體工商戶補助預算為先，支持相對更困難的族群。

針對恢復民生措施過程，尹錫悅規劃朝執行已撥預算為優先，並在執行過程中利用朝野協商機制磋商必須討論的事項，李在明則提出應在國會上先行討論，根據南韓總統辦公室公報主秘李度運說法，雙方最後未能達成共識。

醫學院擴招等醫改議題是會上兩人唯一達成共識的議題，雖仍未達成協定，但雙方皆認為有必要推動醫療改革，認同醫學院擴招勢在必行，李在明稱「醫改刻不容緩，總統推行的政策方向正確，民主黨將予以協助」。

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