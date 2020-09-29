中日對照讀新聞》“回復患者の血しょう投与”倫理委で初承認 日醫療機構倫理委員會首批准「新冠肺炎治癒患者血漿療法」

美國提供健康照護服務的「Ready」公司護理人員，8月間在紐約布朗克斯區一戶民宅做家訪並量血壓。2019冠狀病毒病疫情期間，該公司1個月內就在紐約市、洛杉磯、哥倫比亞特區、內華達州的雷諾（Reno）、邁阿密和紐奧良，完成逾1萬5000次家訪與1萬次新冠肺炎的檢測。（彭博檔案照）

2020/09/29 05:30

◎茅毅

新型コロナウイルス患者の治療法の候補である回復した人の血液の成分「血しょう」を別の患者に投与する臨床研究が、国内の医療機関の倫理委員会で初めて承認されました。

新型冠狀病毒病患者的候選療法（之一），亦即將痊癒者血液中的成分「血漿」，注入其他患者體內的臨床研究，已首度獲得日本國內醫療機構的倫理委員會批准。

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血しょうには、新型コロナウイルスに対抗できる「抗体」が含まれていて、十分な抗体を含む血しょうを別の患者に投与すれば、回復を早める可能性があると考えられています。

痊癒者的血漿裡，含有能夠對抗新冠病毒的「抗體」。若將帶有足夠抗體的血漿，輸入其他患者體內，被認為有可能加快痊癒的速度。

アメリカでは緊急の使用が許可されていますが、国内でも、国立国際医療研究センターで研究が進められ、今月15日に内部の倫理委員会で、実際の患者へ投与する臨床研究が、正式に承認されました。厚生労働省も17日に受理したということです。

美國（主管機關）已給予這種療法的緊急使用許可（譯按：並非全面許可）。在日本，國立國際醫療研究中心也進行研究。本（9）月15日該中心內部的倫理委員會，正式批准用於實際患者的臨床研究。據悉日本厚生勞動省亦於17日受理（該研究計畫）。

ニュース・キーワード新聞辭典

含（ふく）む：動詞，含（有）、包含（括）、記在心裡（懷…）。例：水（みず）を口（くち）に含む。（將水含在嘴裡。）

早（はや）める：動詞，加快、提早（前）。例：足（あし）を早める。（加快腳步。）

単語を読みましょう

血しょう（けっしょう）／倫理委員会（りんりいいんかい）／抗体（こうたい）／投与（とうよ）／臨床研究（りんしょうけんきゅう）／内部（ないぶ）／候補（こうほ）／対抗（たいこう）／受理（じゅり）

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