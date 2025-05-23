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    從沒考過駕照！北市重慶南路車禍 78歲翁疑駕車暴衝撞4車釀8傷

    北市重慶南路今天下午一輛轎車擦撞公車，共造成8人受傷送醫。（記者劉慶侯翻攝）

    北市重慶南路今天下午一輛轎車擦撞公車，共造成8人受傷送醫。（記者劉慶侯翻攝）

    2025/05/23 16:48

    首次上稿：15:18
    更新時間：16:48（新增老翁未考過駕照）

    〔記者劉慶侯／台北報導〕台北市重慶南路與武昌街口，今日下午2點多發生一起重大交通安全事故，無照駕駛黑色轎車的78歲邱姓老翁，不明原因暴衝高速闖越班馬線，先後擦撞2位路人、2輛機車、3轎轎車和1輛公車，共計造成8人受傷。

    警方初步調查，涉嫌肇事的邱姓老翁雖然車頭嚴重毀損，但僅受輕傷。邱翁現場經查並無酒駕，至於事故發生原因和肇事責任，警方發現駕駛座下的腳踏墊卡在油門上，疑是暴衝原因，正調閱相關街頭監視畫面釐清。

    警方調查，駕駛黑色Lexus的邱姓老翁，今日下午2時20分左右自北市重慶南路北往南方向行進，當至武昌街口前的紅綠燈時突然高速暴衝闖越。

    根據警方調閱監視畫面顯示，當下有許多行人正穿越馬路，雖有民眾眼尖迅速避讓，但仍有2名行人閃躲不及，被疾馳而過的車身擦撞倒地。

    邱男的轎車仍是猛烈向前衝，陸續再擦撞3輛轎車，最後撞上台北客運公車才受阻停下。但邱翁的轎車車頭幾乎凹損毀壞。

    北市消防局據報迅速派遣多輛救護車前往施救，並根據傷者傷勢分別送往醫院急救。警方則對邱翁作酒測，並無酒駕。

    根據警方調查發現，邱翁從未考過駕駛執照，都是屬於無照駕駛。此外警方發現駕駛座下的腳踏墊卡在油門上方，警方懷疑這是肇事暴衝的原因，但仍要再作進一步調查。

    台北市消防局稍早公佈此次事故傷者資料，共計7男1女送醫，詳細內容如下：

    1男（約45歲、機車騎士），意識清醒，送中興醫院

    1男（約78歲、黑色轎車駕駛），右腰痛、左臉腫，意識清醒，送中興醫院。

    1男（約69歲、行人），右小腿骨折，意識清醒，送台大醫院。

    1男（約70歲、公車上乘客）、1女（約60歲、公車上乘客），皆無明顯外傷，意識清醒，送和平。

    1男（約52歲、機車騎士），四肢擦傷，意識清醒，送馬偕醫院。

    1男（約45歲、汽車駕駛），左胸疼痛，意識清醒，送臺大醫院。

    1男（約42歲、汽車駕駛），左腳疼痛，意識清醒，送中興醫院。

    轎車擦撞公車。（記者劉慶侯翻攝）

    轎車擦撞公車。（記者劉慶侯翻攝）

    警方發現駕駛座下的腳踏墊卡在油門上，懷疑是暴衝原因。（記者劉慶侯翻攝）

    警方發現駕駛座下的腳踏墊卡在油門上，懷疑是暴衝原因。（記者劉慶侯翻攝）

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