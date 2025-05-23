一日3起暴力事件！台鐵擬讓員工配辣椒水、配置密錄器討論中

台鐵昨天一連發生3起旅客暴力毆打車長事件，台鐵公司昨晚宣布全力支持並協助員工提告。台鐵公司總經理馮輝昇今天（23日）再度說明，除了協助員工提告外，也與警方協調二大預防措施。（資料照）

2025/05/23 13:32

〔記者吳亮儀／台北報導〕台鐵昨天一連發生3起旅客暴力毆打車長事件，台鐵公司昨晚宣布全力支持並協助員工提告。台鐵公司總經理馮輝昇今天（23日）再度說明，除了協助員工提告外，也與警方協調二大預防措施。

馮輝昇今天說明，已和鐵路警察協調，要立刻啟動「護車專案」，提高見警率，若發現安全疑慮旅客，會將其強制執行帶離下車，另外，台鐵也將研擬員工配置密錄器和辣椒水等防身品。

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近日越來越多疑似喝醉酒、精神失控的旅客對台鐵員工暴力攻擊，甚至昨天夜間也傳出有區間車上旅客持美工刀、嚇到其他旅客的事件。

馮輝昇表示，昨天一連發生3起旅客和台鐵乘務人員的重大事件，台鐵感到遺憾跟抱歉，「確保台鐵第一線旅客和員工安全是台鐵最重要的一個責任，台鐵嚴正譴責暴力行為」。

他表示，對於施暴者和暴力行為，會給予列車長全力協助，配合列車長提出法律告訴，相關經費台鐵公司將全額支應。而遭旅客毆打的車長都已經詳細檢查並出院，台鐵也會持續關懷。

馮輝昇指出，他和警方針對如何加強防止暴力事件已做出具體措施檢討，第一是台鐵與鐵路警察局協防聯防措施，路警局將會提高見警率和巡邏頻率，即起開始跨轄區護車方案，希望透過提升見警率和巡邏加強乘務人員和旅客的安全防護，地方警力也會即時協防，包括路警和地方警察與台鐵公司連線，可快速反應。

馮輝昇表示，第二點是警方將在值勤上依照鐵路法和相關法律嚴正執法，對具有安全疑慮事件立刻強制執行。他也被問到如何強化員工自保？他表示，有研擬配發密錄器，第一線站務人員和列車長大多同意配備密錄器，也會朝這方向進行，但對於使用管理規定，大家還有不同的想法和意見，待雙方凝聚共識，也會立刻執行配備密錄器。

馮輝昇也提到，警方提出台鐵員工可配置防身噴霧器或辣椒水，「這部分會與第一線同仁溝通，基於安全防護和同仁同意支持下將可採行」。

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