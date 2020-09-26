文革以來最慘 新疆1.6萬清真寺遭毀

新疆喀什地區葉城縣的大清真寺門樓可追溯到16世紀，現在卻變得政治色彩濃厚。圖為2018年9月的外觀。（取自ASPI）

2020/09/26 05:30

〔編譯周虹汶／綜合報導〕澳洲智庫「澳洲戰略政策研究所」（ＡＳＰＩ）研究中國新疆維吾爾自治區少數民族遭迫害情形的「新疆數據計畫」，繼廿四日點出當地二○一七年至今新建或擴建拘禁設施逾三八○處，廿五日再發布報告揭露當地一七年以來「文化抹殺」現象：全疆約一萬六千座清真寺（占總數六十五％）因政府政策受損，其中逾半數被拆；遑論聖地卅％夷為平地，另廿八％遭受不同程度破壞。

65％遭破壞 殘存的也不完整

中國宣稱新疆約有二．四萬座清真寺，但ＡＳＰＩ廿五日報告指出，目前新疆估計僅剩不到一．五五萬座清真寺，其中過半受到不同程度的破壞。上次新疆清真寺遭到嚴重摧殘是在文化大革命時期，少於三千座清真寺倖存。

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新疆除了占卅九％的漢人主要信奉佛教，占總人口近六成的維吾爾族、哈薩克族、回族等少數民族多以伊斯蘭教為信仰，當地亦為中國清真寺最大重鎮，其中不乏官方矢言保存的十六世紀建物。報告指出，清真寺遭破壞事件絕大多數發生在一七年以後，其中八千五百座更直接被拆。報告利用衛星影像和統計模型分析也發現，當地維吾爾族聖地、墓地、朝聖路線在同一時間亦有逾半全毀或遭遇變更，即使中國法律明文保護。

習試圖改變非中國傳統習俗

ＡＳＰＩ指出，問題出在中共總書記習近平領導下的中國政府對非漢族文化有疑，甚至試圖改變非「中國傳統」的習俗、產品、符號、建築風格，並加強控制清真寺與宗教人員。ＡＳＰＩ批評聯合國相關機構對這些破壞性政策視而不見，呼籲各國集體向中國施壓，例如抵制二○二二年冬季奧運，以挽救新疆少數民族面臨的文化和種族清洗命運。

衛星影像顯示，位於新疆塔克拉瑪干沙漠邊緣的伊斯蘭教聖地「伊瑪目阿西姆之墓」（Imam Asim Shrine）二○一一年三月仍相當完整（下），今年六月已面目全非（上）。（取自紐約時報）

衛星影像顯示，位於新疆塔克拉瑪干沙漠邊緣的伊斯蘭教聖地「伊瑪目阿西姆之墓」（Imam Asim Shrine）二○一一年三月仍相當完整（下），今年六月已面目全非（上）。（取自紐約時報）

中國新疆維吾爾自治區喀什地區葉城縣的大清真寺門樓（圖左）可追溯到十六世紀，原始特色卻在近廿年逐漸流失，變得政治色彩濃厚。圖右為二○一八年九月的外觀。（取自ＡＳＰＩ）

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