病毒溯源困難 蝙蝠女郎石正麗受訪撇責任
〔編譯周虹汶／綜合報導〕專門研究冠狀病毒、有「蝙蝠女郎」之稱的中國科學院武漢病毒研究所研究員石正麗，十九日接受中國共產黨北京市委宣傳部轄下「新京報」訪問時聲稱，她的研究團隊正在尋找二○一九冠狀病毒的自然源頭，「但有可能永遠找不到」。她也說，目前尚未找到病毒的中間宿主。
石正麗團隊二○一三年從雲南省山洞內中華菊頭蝠糞便中找到的冠狀病毒，和二○一九冠狀病毒基因序列一致性高達九十六．二％。但她十九日在受訪時聲稱去年十二月卅日還不知有後者存在，指那晚接到當時負責收治「不明原因肺炎」病患的武漢金銀潭醫院送驗患者肺泡灌洗液樣本，是她接觸二○一九冠狀病毒的「第一份樣本」，撇清與二○一九冠狀病毒出現的關聯。
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辯病毒不是新出現
石正麗強調，這「並不是新出現的病毒，是它原來就在那裡，我們新發現的」，還自詡當初火速在四十天內完成檢測、確定病原體及動物實驗，與二○○三年費時五個月才完成嚴重急性呼吸道症候群（SARS）病原體檢測相比較進步不少。
根據她的說法，追查病毒起源及傳人的中間宿主等「溯源是非常困難的事情」，其團隊在SARS就花了八年；目前依據前述基因序列相似性推斷二○一九冠狀病毒「有可能最初的進化來源是蝙蝠」，但未找到中間宿主，因為它「非常狡猾」，「從野生動物傳到人類社會的過程是悄無聲息的，這個過程我們完全沒有檢測到。它有可能是一個偶然的事件，這個偶然事件有可能很快就消失了。」