病毒溯源困難 蝙蝠女郎石正麗受訪撇責任

中國科學院武漢病毒研究所研究員石正麗在該所武漢國家生物安全實驗室內的檔案照。（法新社）

2020/09/20 05:30

〔編譯周虹汶／綜合報導〕專門研究冠狀病毒、有「蝙蝠女郎」之稱的中國科學院武漢病毒研究所研究員石正麗，十九日接受中國共產黨北京市委宣傳部轄下「新京報」訪問時聲稱，她的研究團隊正在尋找二○一九冠狀病毒的自然源頭，「但有可能永遠找不到」。她也說，目前尚未找到病毒的中間宿主。

石正麗團隊二○一三年從雲南省山洞內中華菊頭蝠糞便中找到的冠狀病毒，和二○一九冠狀病毒基因序列一致性高達九十六．二％。但她十九日在受訪時聲稱去年十二月卅日還不知有後者存在，指那晚接到當時負責收治「不明原因肺炎」病患的武漢金銀潭醫院送驗患者肺泡灌洗液樣本，是她接觸二○一九冠狀病毒的「第一份樣本」，撇清與二○一九冠狀病毒出現的關聯。

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辯病毒不是新出現

石正麗強調，這「並不是新出現的病毒，是它原來就在那裡，我們新發現的」，還自詡當初火速在四十天內完成檢測、確定病原體及動物實驗，與二○○三年費時五個月才完成嚴重急性呼吸道症候群（SARS）病原體檢測相比較進步不少。

根據她的說法，追查病毒起源及傳人的中間宿主等「溯源是非常困難的事情」，其團隊在SARS就花了八年；目前依據前述基因序列相似性推斷二○一九冠狀病毒「有可能最初的進化來源是蝙蝠」，但未找到中間宿主，因為它「非常狡猾」，「從野生動物傳到人類社會的過程是悄無聲息的，這個過程我們完全沒有檢測到。它有可能是一個偶然的事件，這個偶然事件有可能很快就消失了。」

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