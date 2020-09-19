國安惡法發酵 港終院外籍法官請辭

香港終審法院海外非常任法官施覺民二日請辭的消息十八日傳出後，他透露此決定與中國《港區國安法》有關。 （翻攝自立場新聞網站）

2020/09/19 05:30

〔編譯周虹汶／綜合報導〕香港政府十八日憲報公告，行政長官林鄭月娥依法定職權，撤銷對終審法院海外非常任法官施覺民（James Spigelman）的委任，本月二日生效。面對媒體詢問，行政長官辦公室稱當事人二日在未提理由下請辭。不過，原任期兩年後才屆滿的施覺民，十八日向澳洲廣播公司（ABC）點到為止透露，他的決定和中國六月卅日強行公布實施的「港區國安法」立法內容有關。

林鄭月娥撤銷對施覺民的委任之前，香港終審法院含首席法官、常任法官、非常任法官（包括十四名海外非常任法官）共廿二位，全具有外國籍。其中，現年七十四歲的施覺民來自澳洲，過去在澳洲、斐濟司法界曾特別關注憲政及公義議題，二○一三年獲當時香港特首梁振英委任為香港終審法院非常任法官，一六年獲延任，林鄭月娥去年七月廿九日也依終審法院首席法官建議，再留人三年。豈料他二日自請下台且不說原因，十八日才對外暗示與「港區國安法」有關。

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港沒三權分立？ 隔天請辭

施覺民曾任澳洲廣播公司主席。據澳洲廣播公司指出，在施覺民請辭的前一天，林鄭月娥公開宣稱香港沒有三權分立，並指香港所享行政、立法、司法三權，均來自中國政府授權，不排除與此有關。報導也指出，終審法院雖管轄範圍有限，卻是香港民眾上訴的最後途徑，香港司法體系擔憂中國強推的「港區國安法」正快速侵蝕香港法治。

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