囂張！屏東車商BMW貼「中打」 趴趴走見「本尊」嚇傻

涂男在BMW休旅車貼上「中部打擊中心」及「中打」字樣趴趴走。（警方提供）

2024/02/19 20:01

〔記者許國楨／台中報導〕屏東縣涂姓中古車商突發奇想，在BMW休旅車貼上「中部打擊中心」等字樣，還搭配警示燈等器材在南部街頭趴趴走，讓其他用路人誤會是警用偵防車輛，「本尊」刑事局中部打擊犯罪中心獲報，掌握涂男訊息後南下逮人，涂男當下嚇傻頻致歉，供稱是為了在朋友圈間搞笑，但仍被依法送辦。

刑事局中打第五隊長黃昭瑜今天說明案情指出，該隊上月接獲情資，有不明犯嫌在BMW X3休旅車車身兩側張貼「中部打擊中心」及「中打」字樣，並且懸掛警示燈南部地區出沒，因近期曾發生歹徒假冒警察黑吃黑或詐財騙色等案件，警方不敢大意，立即會同高雄市刑大組成專案小組火速追查。

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專案小組掌握該車曾出現地區及時段，調閱範圍內路口監視器過濾清查出涉案車輛車牌，發現經營二手車的涂姓車商（42歲）涉嫌，查出涂男去年12月初即於車身張貼上述字樣於道路上行駛，極易讓一般民眾誤認為是刑事局中部打擊犯罪中心偵防車，且曾於市區道路懸掛警示燈行駛，致一般民眾誤以為該車輛係執行公務偵防車而禮讓優先行駛。

警方上月底前往屏東抓人，當時涂已將車身字樣撕下，仍查扣警示燈3組、蜂鳴警報器1個、揚聲器1個等證物，涂男辯稱只是一時好玩，為了在朋友間搞笑，才會張貼字樣但怕引來麻煩，所以漏掉「犯罪」二字，沒有利用該車從事不法，而且朋友告知有疑慮後，已早一步撕下。

警方訊後將全案依冒充公務員行使其職權罪，移送屏東地檢署偵辦，並繼續追查該車是否曾涉及其他不法；刑事局呼籲，民眾勿因好玩而自行於車輛張貼警察機關名稱字樣及徽章並駕駛上路，違者將依刑法第158條冒充公務員行使其職權罪送辦，切勿以身試法。

另民眾若發現張貼偽冒公務機關名稱之可疑車輛，或遇有穿著近似警察制服之服飾、出示偽造證件冒充警察且行跡可疑之情形，請立即通報警方查辦，避免歹徒冒充警察犯案，共同維護社會治安。

另涂男也懸掛警示燈假冒警車上路。（警方提供）

警方查扣警示燈、蜂鳴警報器、揚聲器等證物。（警方提供）

警方帶回涂男偵辦。（警方提供）

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