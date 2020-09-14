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    牛津武肺疫苗 恢復臨床試驗

    英國知名藥廠阿斯特捷利康（AstraZeneca）和牛津大學團隊，正在進行武漢肺炎候選疫苗AZD1222的第三期人體臨床試驗，以及疫苗包裝的測試工作。（法新社）

    英國知名藥廠阿斯特捷利康（AstraZeneca）和牛津大學團隊，正在進行武漢肺炎候選疫苗AZD1222的第三期人體臨床試驗，以及疫苗包裝的測試工作。（法新社）

    2020/09/14 05:30

    〔編譯孫宇青／綜合報導〕英國知名藥廠阿斯特捷利康（AstraZeneca）和牛津大學合作研發的武漢肺炎疫苗，已進入第三期臨床試驗，被視為目前進展最快、最先進的疫苗，有機會在全球疫苗競賽中拔得頭籌，不料日前傳出一名受試者出現嚴重副作用，不得不中止並展開安全性檢測。所幸，英國主管機關已在十二日同意恢復試驗，巴西當局也允許試驗在十四日重啟。

    受試者副作用 檢測安全無虞

    美聯社指出，阿斯特捷利康公司和牛津大學團隊基於保密，未公布受試者個資，但藥廠發言人日前透露，身體出現狀況的是一名女性，她出現類似「橫貫性脊髓炎」（Transverse Myelitis）的嚴重神經系統症狀。

    阿斯特捷利康和牛津團隊十二日發表聲明指出，獨立委員會已針對他們研發的新型冠狀病毒疫苗AZD1222完成檢測，並向英國藥物及保健產品管理局（MHRA）建議，英國可以恢復該疫苗的臨床試驗，且安全無虞。與此同時，巴西國家衛生監測局（Anvisa）同日亦表示，在收到藥廠提供的最新資訊後，已同意該疫苗十四日起恢復試驗。

    牛津大學強調，在疫苗大型試驗中，受試者出現不良反應是可以預期的情況，每一個案例都必須仔細檢討，暫停試驗代表受試者的安全被擺在優先位置。阿斯特捷利康則表示，即使在試驗暫停期間，他們也有信心AZD1222疫苗有機會在年底或明年初問世。目前全球共有九支武漢肺炎疫苗進入第三階段的最後人體試驗。

    英國衛生大臣韓考克（Matt Hancock）十二日透過「推特」對AZD1222恢復試驗表達歡迎，喜稱「這對所有人而言都是好消息」。

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