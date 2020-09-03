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    首頁　>　國際

    武肺疫苗研發 美與WHO劃清界線

    美國一日宣布不參與由世界衛生組織（WHO）主導的全球武漢肺炎疫苗共享計畫COVAX。圖為武漢肺炎疫苗示意圖。（路透檔案照）

    美國一日宣布不參與由世界衛生組織（WHO）主導的全球武漢肺炎疫苗共享計畫COVAX。圖為武漢肺炎疫苗示意圖。（路透檔案照）

    2020-09-03 05:30:00

    批世衛腐敗 宣布不加入全球疫苗共享計畫

    〔編譯張沛元／綜合報導〕美國川普政府一日以不願受制於受到世界衛生組織（WHO）與中國影響的多國組織為由，表明不會在武漢肺炎疫苗的研發與分配上與國際社會合作。華盛頓郵報同日披露，美國不會加入全球武肺疫苗共享計畫COVAX。

    世衛已遭中國操控影響

    白宮發言人迪爾（Judd Deere）聲明指出，美國會持續與國際夥伴交往，以確保能擊潰病毒，但美國不會受制於被腐敗的世衛組織與中國影響的多國組織；美國總統川普將不惜血本，確保任何遵守美國食品暨藥物管理局（FDA）的安全與功效黃金標準的武肺疫苗，都經過完整測試與能夠救命。

    據信美方此言是回應稍早世衛組織提出的警告。FDA局長哈恩（Stephen Hahn）在八月三十日英國金融時報刊登的訪問中表示，只要FDA官員們認為該疫苗利多於弊，該局準備武肺疫苗完成最後的第三階段臨床試驗之前，便授權批准使用。世衛組織突發衛生事件執行主任萊恩（Mike Ryan）隔日對此表示，美方此舉操之過急，恐忽略疫苗的副作用而構成風險。

    逾170國加入疫苗共享

    此外，華盛頓郵報率先披露，川普政府不會參與由世衛組織主導、全球已有一百七十多國加入的疫苗共享計畫COVAX，部分原因在於白宮不願與過於親中的世衛合作。

    美認定疫苗研發會勝出

    華郵指出，此舉意味川普政府加碼下注認定美國能在全球武肺疫苗研發競賽中勝出。美國喬治城大學國際衛生法教授高斯丁（Lawrence Gostin）就說，美國決定單打獨鬥是場豪賭，達特茅斯大學醫學院助理教授霍伊特（Kendall Hoyt）則稱，從風險管理角度，此舉形同不買保險。

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