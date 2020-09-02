日本自民黨總裁改選 三腳督確定

自民黨政調會長岸田文雄（右）和前幹事長石破茂（中），一日正式宣布出馬角逐黨總裁，官房長官菅義（左）偉則預定二日宣布參選。（歐新社）

2020-09-02 05:30:00

14日投開票 結果出來後 國會16日選首相

〔駐日特派員林翠儀／東京一日報導〕日本自民黨總務會一日決定總裁選舉方式，將由國會眾、參兩院議員和地方黨部代表投票方式產生，預定八日公告，十四日投開票。黨總裁產生後，國會預定十六日召開臨時會，舉行首相指名投票。自民黨政調會長岸田文雄和前幹事長石破茂，一日正式宣布出馬角逐，官房長官菅義偉則預定二日宣布。

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總務會決定的兩院議員總會投票方式，選票共五三五票，包括議員三九四票和四十七個都道府縣地方黨部各三票，合計一四一票。由於省略地方黨員和黨友的投票，包括環境大臣小泉進次郎在內的黨籍年輕議員對此提出異議，認為應透過選票反映黨員意見。總務會則解釋，若要納入黨員投票，需要兩個月的作業時間，由於目前情況緊急，因此採取較為迅速的兩院議員總會投票方式。

三度批上戰袍參選黨總裁的石破茂，一日召開記者會正式宣布出馬。他提出「認可與共鳴」的競選口號，表示將建立一個能夠獲得國民認可和共鳴的自民黨。對於選情處於劣勢，他以漫畫家松本零士的作品「宇宙海賊哈洛克船長」裡的台詞說，「有時候男人明知會輸，仍必須上場戰鬥」來形容自己的心情。記者問他這次出馬是否曾有遲疑，他說沒有遲疑是騙人的。

岸田文雄也在一日宣布參選。他表示，將為國民和國家全力以赴，並強調政治必須獲得信任，才能取得國民的合作，他將成為一個能夠獲得國民合作的領導人。

菅義偉目前已獲得自民黨內細田派、麻生派、二階派和竹下派等主要派系支持，可說穩操勝券，他預定二日召開記者會宣布參選，並說明他的治國理念。

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