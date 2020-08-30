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    香港美國中心突關閉 多所港大校長辭董事

    中國外交部長王毅（左）。（美聯社）

    中國外交部長王毅（左）。（美聯社）

    2020-08-30 05:30:00

    法總統接見中外長 表態關切香港人權

    〔編譯管淑平／綜合報導〕法國總統馬克宏廿八日與中國外交部長王毅會面時，表達「強烈關切」香港和中國維吾爾族人權問題。另外，長年在香港促進學術交流的「香港美國中心」已於近日關閉，多所香港大學校長也已相繼辭任該中心董事。

    馬克宏：中國有必要尊重國際承諾

    法國總統府表示，馬克宏在愛麗榭宮接見王毅，向王毅「強烈關切」香港、新疆問題，並堅持中國有必要尊重其國際承諾。這是繼義大利、荷蘭之後，王毅此行訪問歐洲五國，再次遭到訪國官方提出這些中共政府眼中的「敏感議題」；王毅所到之處，也都可見到香港、維族、藏人和中國異議人士的抗議。中國官媒新華社在報導中，隻字未提馬克宏關切香港、新疆問題。

    美中關係因為香港問題進一步惡化之際，香港親中媒體文匯報廿九日報導，被認為與美國駐香港總領事館關係密切的「香港美國中心」已於近日正式關閉，出任該中心董事的香港多所大學校長均已離任，不過，目前仍有包括美國駐港總領事館公共事務主管德萊（Jacqueline Deley）等美方人員名列董事。

    親中港媒 控港美中心是「反中亂港」工具

    港美中心成立於一九九四年，會址設於香港中文大學內，在美中交惡後，不斷被親中媒體批評透過國務院的「傅爾布萊特計畫」推動學術交流為名，「操控大學通識課程」，已變質為「反中亂港工具」，並質疑背後有「美國金主」，包括二○一四年「佔領中環運動」曾多次獲得資金來源為美國國會撥款的「美國國家民主基金會」（NED）旗下「美國國際事務民主研究所」（NDI）資助，及安插「交流學者」到多所大學向學生「洗腦」，煽動暴力。

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