涉竊美機敏技術 UCLA中國防科大訪問生返國前被捕

美國加州頂尖學府之一的加州大學洛杉機分校（UCLA）校園一景。（法新社檔案照）

2020-08-30 05:30:00

〔編譯茅毅／綜合報導〕美國媒體廿八日報導，自二○一八年就在美國加州大學洛杉機分校（UCLA）當訪問研究生的中國人民解放軍國防科技大學（國防科大）學生關磊（Guan Lei，譯音），經美國聯邦調查局（FBI）調查，懷疑他犯下簽證詐騙行為，並可能將從UCLA取得的「機敏軟體或技術數據資料」轉移給幾名解放軍高階官員，還被控湮滅證據。他已於當天下午首次出庭，滅證罪的部分若有罪定讞，最高可判處有期徒刑廿年。

廿九歲的關磊是中國國民在美國法院被控企圖隱瞞自己和解放軍或中國政府機構有所聯繫的最新案例。美方懷疑國防科大採購美國原產的零組件，以研發具核爆炸性應用的超級計算機，該校也已被美商務部列入出口管制的黑名單。

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關磊在UCLA數學系研究機器學習演算法，FBI自七月對他展開調查，被訊問後兩天，他就試圖從洛杉磯國際機場搭機到福建廈門，但上機前被海關限制出境；在準備登機時，FBI曾要求檢查其電腦，遭他拒絕。他準備返中前，被發現刻意損壞電腦硬碟再丟進垃圾箱，隨後被捕。關磊堅稱自己只是普通學生，並非軍官，但在國防科大念書時，偶爾會在國定假日穿軍服，並接受一些軍事訓練。

神秘華裔男2200萬保釋唐娟

另一方面，曾藏匿在中國駐舊金山領事館的解放軍空軍軍醫大學副教授唐娟，因隱瞞其軍人身分申請美簽而被控簽證詐騙，已於七月被捕。廿八日傳出在一名自稱Ｃ先生的神秘華裔男律師抵押其房地產、提供七十五萬美元（約二二三二萬台幣）做為保釋金後，美國聯邦法官已同意唐娟交保，可望本週出獄。Ｃ先生強調，中國政府及解放軍都沒聯繫他，也與唐素不相識，自己在移民過程中得到華裔社區的幫助，現在想為子女樹立榜樣。

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