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    為制裁鋪路 美點名11中企受解放軍操控

    美國國防部廿八日再認定十一家中企為中國軍方持有或控制的公司。圖為香港昂船洲的中國海軍基地宣傳看板與士兵。（路透檔案照）

    美國國防部廿八日再認定十一家中企為中國軍方持有或控制的公司。圖為香港昂船洲的中國海軍基地宣傳看板與士兵。（路透檔案照）

    2020-08-30 05:30:00

    〔編譯張沛元／綜合報導〕美國國防部廿八日宣布，已將包括營建業巨擘「中國交通建設公司」（China Communications Construction Company, CCCC）在內的十一家中國企業，列為中國軍方持有或控制的公司，疑似為日後對這些中企進行制裁鋪路。

    中交建、中國聯通在列

    美國國防部此舉恐導致美中關係更為惡化。除了前述的中國交通建設公司，另外十家被點名為「共產主義中國軍事公司」的中企，分別是中國運載火箭技術研究院、中國東方紅衛星股份有限公司（中國衛星）、中國聯合網絡通信集團有限公司（中國聯通集團）、中國電子股份有限公司、中國化工集團有限公司、中國化工集團公司、中化集團有限公司、中國建築集團有限公司、中國三峽集團有限公司，以及中國核工程建設總公司。

    美國國防部在聲明中指出，五角大廈矢志凸顯與反制中國的軍民融合發展戰略，該戰略通過確保解放軍能獲取看似是民間實體的中企、大學和研究專案所有與研發的先進技術以及專業知識，以促進解放軍的現代化目標。根據了解，被美國國防部認定是中國軍企的公司，不會直接因此受到懲罰；但根據美國「國防授權法」，美國總統有權根據「國際緊急經濟權力法」，針對這些中國軍企在美業務進行制裁。

    美國國防部在今年六月曾將華為與海康威視等廿家中國頂尖企業列為中國軍方擁有或控制，並向國會提交了這份名單；這些中企直接或間接在美營運，提供商業服務、製造、生產或出口。此外，美國商務部日前將涉入南海安全問題的廿四家中企列入實體清單，將無法獲得美企提供的美國技術，而這廿四家被列入黑名單的中企，包括這次被國防部列為軍企的中國交通建設公司旗下的五家子公司。

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