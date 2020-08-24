連續在任最久日相 安倍破紀錄

日本首相安倍晉三至23日已連續在任2798天，追平外叔公、前首相佐藤榮作所創下的紀錄，24日將成為日本憲政史上目前連續在任天數最長的首相。 （歐新社）

2020-08-24 05:30:00

今超越外叔公佐藤榮作2798天

〔駐日特派員林翠儀／東京二十三日報導〕日本首相安倍晉三的連續在任天數，在二十三日打平他的外叔公、前首相佐藤榮作締造的二七九八天紀錄，二十四日將成為日本憲政史上目前連續在任天數最長的首相。雖然日本媒體對他的健康狀況有所質疑，但短期內仍看不出他有辭職的跡象。

在位總天數 早在去年刷新紀錄

二七九八天是從安倍二○一二年十二月二十六日回鍋擔任首相，到本月二十三日為止的天數，若再加上他在二○○六年九月二十六日到○七年九月二十六日第一次組閣的三六六天，總天數已達三一六四天。在安倍之前，日本憲政史上累計在任最久的首相，是桂太郎的二八八六天，安倍早在去年十一月二十日便已刷新桂太郎的紀錄。

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安倍擔任自民黨總裁的任期至明年九月底截止，如果在總裁任期屆滿前沒有主動辭職，且自民黨持續擔綱執政黨，他在明年九月底任滿後，累計在任天數將達三五六七天，可能成為一個難以被打破的紀錄。

執政強勢 在野黨太弱難以抗衡

日本產經新聞二十三日從外交、政局、安全保障及經濟四個面向，檢視安倍執政七年半的成績單。安倍在外交和安保上的成果，包括解除集體自衛權行使禁令、強化日美同盟、形成對中國包圍網，以及提高國防預算等；政局方面，安倍領導自民黨在三次參議院選舉及兩次眾議院選舉等五次國會議員選戰中連勝，憑藉的是他看準國會解散時機，並鎖定選戰焦點議題的判斷能力和運氣好。

安倍二○○六年首次組閣時，人事安排被譏為「好朋友內閣」，忽略黨內派系平衡讓他的政權腹背受敵。但在一二年重掌政權後，安倍一改以往的做法，在政府和黨人事安排上明顯重視派系平衡。安倍得以長期執政，除了在黨內確立「安倍一強」的地位之外，日本在野黨太弱也是原因之一。民主黨在一二年底垮台後，在野勢力分崩離析，提不出具體的抗衡政策，無法重拾人民的信任。

修憲工程 任內實現的難度高

不過，安倍連續執政七年半並非沒有危機。共同社報導，安倍在重掌政權後推行以大規模貨幣寬鬆等為支柱的經濟政策「安倍經濟學」，但受到美中貿易摩擦和武漢肺炎疫情影響，二○二○年第二季（四至六月）國內生產毛額（ＧＤＰ）負成長二十七．八％，創下二次世界大戰後最差紀錄，最近的內閣支持率也低於四成，尚未找到回升的契機。

另外，安倍高度期望在任內完成修憲工程，但實現的難度仍然非常高。受到疫情而延後一年的東京奧運和帕運會，是否能如期在明年舉辦，也是焦點之一。

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