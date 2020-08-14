美再出手 孔子學院須登記外國使團

英國倫敦文華東方酒店於二○一五年十月二十二日舉行孔子課堂揭牌儀式，據稱是英國女王伊莉莎白二世最疼愛的次子安德魯王子（左）親自出席，與當時正在英國進行國是訪問的中國國家主席習近平一起揭牌。中國在全球設立多所孔子學院與孔子課堂，後者一般設在外國的中小學校園內，例如圖中的英國屬地澤西島奧特利爾中學（Hautlieu School）。（路透檔案照）

2020-08-14 05:30:00

〔編譯茅毅／綜合報導〕美國國務卿龐皮歐十三日宣布，其境內的中國「孔子學院」必須登記為「外國使團」（foreign mission）。彭博報導，這是美中關係明顯惡化的新發展，很可能使兩國更加緊張。根據美國非營利組織「全國學者協會」（NAS）資料，截至六月，該學院在美國還有七十五間，其中六十六間在獨立學院和大學校園內，例如加州的史丹福大學與喬治亞州的薩凡納（Savannah）州立大學。

龐皮歐在聲明中說，美方是在論斷孔子學院乃一個促進北京在全球的宣傳、在美國校園和從幼兒園、小學到中學教室有害影響力的實體後，所採取的對策。

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彭博引述熟悉此事的消息人士報導，美國政府此舉將等同於論斷孔子學院為一個外國政府實質所有或有效控制，因此要該學院遵守類似外國駐美使領館遵守的行政規定。美國國務院和教育部去年即承諾對孔子學院採取更嚴格的監管。司法部長巴爾七月亦在演說中以孔子學院為例，指控中共企圖滲透、審查或利誘美國的學術及研究機構。

全球約有550間孔子學院

孔子學院直屬中國國家漢語國際推廣領導小組辦公室（國家漢辦），旨在美國及其他國家推廣中文和中國文化。據NAS研究，全球約有五五○間該學院。反對孔子學院的NAS認為，該學院的經費缺乏透明度、蔑視西方國家的相關規範，其教材或活動也看不到對中國政府而言很敏感的主題。NAS譴責該學院損害學術自由，不適合設在校園。

孔子學院長久以來被美國的「對中鷹派」鎖定，例如共和黨的佛羅里達州聯邦參議員魯比歐等國會議員。他們指控孔子學院就是中共政府事實上的宣傳部門，透過教授中文及中國文化當作工具，擴大北京在外國校園裡的政治影響力，也讓北京能夠利用揚言停止補助該學院的手段，審查這些外國大學的教材和學術活動。

「孔子學院總部」與國家漢辦是「一個機構，兩塊牌子」。但在歐美國家紛紛關閉該學院的趨勢下，中國教育部七月初成立「中外語言交流合作中心」和「中國國際中文教育基金會」，改以不同的門面，繼續經營該學院。

美國「外國使團法」規定，一個實體若被視為外國使團，就必須披露其人員名單、僱傭及解僱的決定，並向國務院登記其在美國租賃或擁有的房產，在租賃或購買新房產前需先獲得批准。國務院已先後在二月與六月，認定新華社、中央電視台等九家中國官媒為外國使團。

孔子學院滲透全球 各國加強審核

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