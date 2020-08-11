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    壹傳媒落難 香港新聞自由末日

    香港警方十日大陣仗搜查壹傳媒集團香港總部，並在大樓外拉起寫有「警戒線、勿跨越」英文的封鎖線，附近數條街道也遭封鎖。（路透）

    香港警方十日大陣仗搜查壹傳媒集團香港總部，並在大樓外拉起寫有「警戒線、勿跨越」英文的封鎖線，附近數條街道也遭封鎖。（路透）

    2020-08-11 05:30:00

    港泛民議員聯合聲明 轟港警「假借國安之名 意圖震懾第四權」

    〔編譯孫宇青／綜合報導〕香港《壹傳媒》和《蘋果日報》創辦人黎智英等十人，十日被以違反「港版國安法」等罪名拘捕，集團總部還被警方大肆搜證，引起各界譁然，對行動的譴責和質疑不斷湧現，直指北京和港府有意藉此「殺雞儆猴」，前立法會議員羅冠聰更形容該日為「香港新聞自由的末日」。與此同時，香港民間「撐蘋果」聲浪水漲船高，香港《蘋果》也強調將無懼打壓、堅守崗位。

    香港蘋果日報︰一定撐下去

    黎智英被警方從居所押至壹傳媒總部協助搜查時，被記者問及是否擔心蘋果日報的未來，他直言「菜上了就吃，不用擔心那麼多」；行政總裁張劍虹也矢言「蘋果一定可以撐下去！」副社長陳沛敏則在對外報平安時表示，編採工作將繼續進行，會持續發布新聞，報紙也照常發行。前「香港眾志」秘書長黃之鋒和歌手何韻詩等，也呼籲港人立即訂閱《蘋果》，「就算明天《蘋果》只印一疊白紙，也要買到斷貨。」

    香港廿四名民主派立法會議員發表聯合聲明，譴責警方「極不合比例及踐踏新聞自由的粗暴行徑」，指警方假借國安之名、意圖震懾第四權，容不下媒體自由與多元聲音，只會引來更多反彈。他們還批評，警方在搜捕期間，僅批准知名度和規模較大、不曾阻礙警方行動的媒體採訪，是「公然審查及侮辱傳媒」；拒出示搜查令，妨礙被捕人士代表律師行使合法權利的做法更是蠻橫。

    香港民主黨發表聲明批評，此次行動對新聞業界產生震懾效應，「基本法」對新聞和言論自由的保障已危在旦夕，促政府停止以法律為武器，對不同政見人士大搜捕，否則只會對香港社會帶來破壞性的影響。公民黨也怒斥警方藉國安法之名，製造白色恐怖，高調打壓新聞自由及異見，恐嚇市民噤聲，港人只會繼續堅持真相，越打壓、越頑強。

    港媒體工會︰引發寒蟬效應

    八個媒體工會和組織要求警方儘快交代搜查目的及法律依據，並直指肆意搜查新聞材料恐引起寒蟬效應，是嚴重踐踏新聞自由，而香港記者協會主席楊健興更痛批，搜查媒體「只會在第三世界發生」。壹傳媒工會也發表嚴厲聲明，指濫權搜查報館是「香港歷史上極罕有和嚴重的事件，香港新聞自由已岌岌可危」，但壹傳媒全體會繼續謹守崗位至最後一刻。

    彭定康︰香港走向警察城市

    香港末代總督彭定康抨擊，此次行動是對香港自由和生活方式又一次重大破壞，亦是新聞界所遭遇最殘酷的攻擊，將令更多人認定香港走向如北京的警察城市。英國執政黨保守黨人權委員會副主席羅傑斯（Benedict Rogers）也指出，此舉是明目張膽地侵犯言論和新聞自由，呼籲國際社會不能任由中共如此行事，應仿效美國，對違反人權條約、《中英聯合聲明》的中港官員實施制裁。

    香港警方十日派兩百警力搜查壹傳媒集團香港總部。（中央社）

    香港警方十日派兩百警力搜查壹傳媒集團香港總部。（中央社）

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