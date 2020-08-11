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    黎智英被捕 總統府譴責北京 侵害香港民主人權

    香港《壹傳媒》創辦人黎智英十日被香港警方上門拘捕，走出家門時手被上銬。（彭博）

    香港《壹傳媒》創辦人黎智英十日被香港警方上門拘捕，走出家門時手被上銬。（彭博）

    2020-08-11 05:30:00

    陸委會︰國安法成中共政治清洗工具

    〔記者蘇永耀、呂伊萱、楊淳卉、林良昇、方志賢、王榮祥、蔡清華／綜合報導〕香港警方昨拘捕包括媒體創辦人黎智英等人，總統府發言人張惇涵表示，北京當局此種繼續侵害香港民主及人權的做法，我方表達高度的遺憾和譴責，同時也再次呼籲北京當局，應該解決爭議，而非解決人民，唯有與香港人民展開誠懇對話，才能解決爭議，讓香港社會回歸平靜。同時，台灣會與香港同心，相挺香港人民、相挺自由民主的普世價值，也會透過「台港服務交流辦公室」等實際作為，與國際民主陣營夥伴持續撐香港、撐港人。

    陸委會也回應，近期持續有港人、甚至是外國公民因「港版國安法」遭拘捕或通緝，顯示該惡法除企圖在香港製造寒蟬效應外，更是中共政治清洗、霸權擴張的工具。如果相關方面持續濫權、殘害自由民主，終將遭民心背離及惡果反噬。我方將與國際社會繼續密切關注相關情勢發展，共同撐香港，捍衛自由、民主、人權等普世價值。

    民進黨︰港府須懸崖勒馬 盡快放人

    民進黨與國民黨昨也分別表達態度。民進黨表示，中共和港府不斷傷害香港的自由與人權，一再拉高與世界民主國家的對抗和緊張，極為不智，更令人費解；港府必須懸崖勒馬，以對話溝通代替政治肅清，盡快釋放所有爭取民主自由的人士。

    江啟臣︰港府摧毀港人支持與信任

    國民黨主席江啟臣表示，港府作為等於是在摧毀港人的支持與信任；新聞自由是民主法治的基礎，港版國安法通過時，外界和香港人民特別對管轄權擴權部分感到憂慮，如今情勢變成如此，「我們相當遺憾」，國民黨支持香港的民主與法治。

    前總統馬英九昨受訪時僅表示，還在了解當中，未多作評論。國民黨前主席朱立倫則透過「臉書」強調：「不管你喜不喜歡黎智英個人，我們必須保障言論自由。不管你支不支持蘋果日報，我們必須維護新聞自由。這才是民主自由法治的基礎；才能獲得真正的民心。」

    民進黨高雄市長候選人陳其邁昨受訪時，譴責港府及北京當局，嚴重侵害香港民主法治及自由人權，他也聲援黎智英等為爭取香港民主自由的港人，未來若當選市長，會堅定與他們站在一起，照顧好在高雄港人。國民黨高雄市長候選人李眉蓁陣營表示，很遺憾發生這樣的事情，也更彰顯台灣民主與言論自由的可貴。民眾黨高雄市長候選人吳益政則強調，反對港版國安法、反對一國兩制，中國政府一意孤行，只會讓中國離全世界愈來愈遙遠。

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