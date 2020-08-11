壹傳媒遭200港警搜索 通知員工停班

壹傳媒集團位於香港新界將軍澳工業村的總部大樓外，警方攔下正要進入大樓上班的該集團員工進行盤查。（路透）

2020-08-11 05:30:00

警帶爆破工具 大樓外封鎖數條街

〔編譯茅毅／綜合報導〕綜合香港媒體十日報導，上午約九點五十分，香港警務處國家安全處高級警司李桂華，突然率領約兩百名警力，進入「壹傳媒」集團位於新界「將軍澳工業村」的總部大樓搜查。根據港媒取得的內部通告，該集團已告知員工，由於總部辦公室出現「突發狀況」，因此上班途中等尚未到班的員工，暫時不要來上班。壹傳媒創辦人黎智英已因涉嫌違反「港版國安法」被捕。

通告還提到，上班途中的員工可立即折返，惟已到班的員工必須堅守崗位，等候下一步指示。該集團的員工接駁車，將暫停往返將軍澳工業村辦公大樓至將軍澳調景嶺的班次。

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據報導，警方出動大批警力，分乘五十輛警車，並備有爆破工具，行動指揮車亦到場坐鎮。警方到達壹傳媒總部後，即在大樓外拉起封鎖線，大樓外的好幾條街道也被封鎖，正準備進入大樓上班的員工遭阻擋在外，接駁車也遭攔下盤查。

戴手套的員警檢視辦公桌上的物品，除擅自出入大樓內各辦公室和會議室等房間外，還翻查桌上的文件及新聞素材資料。警方還進入二樓的編採部，據稱是財經組和政治組的辦公區。對此，李桂華聲稱，由於當天稍早被捕的壹傳媒高層的辦公室位於二樓，在「沒辦法」及「必須」下，不能遺漏搜查。他還說，警方完成搜查後，樓層就會解除封鎖，員工可以繼續「自由」工作。

在警方搜查時，壹傳媒旗下的香港《蘋果日報》副社長陳沛敏與總編輯羅偉光一度要求在旁監看，卻遭約十名員警包圍後推開，還喝斥羅偉光勿阻礙警方執行職務，否則可能「妨害公務」。另一方面，該報內部人士向中央社說，警方進入大樓展開搜查後，查封集團行政總裁張劍虹的辦公室，並要求在大樓內上班的員工出示工作證，逐一登記電話號碼、住址等個資並核對身分。

員工個資外流 疑中國公安機關搞鬼

此外，一個名為「毒蘋果日報」的網站，最近竟公開香港蘋果日報一百七十餘名現任或離職員工的工作證照片、中英文姓名、出生年月日和電話號碼等個資。至少五十八名受害者表示，網站上的照片正是他們於二○○七至一九年間，申請香港居民入境中國大陸所需的「回鄉證」時繳交，懷疑這些個資是從中國公安機關外流。

香港浸會大學新聞系高級講師呂秉權研判，握有這些照片的單位可能有三個，「最可能」的就是公安部門。該網站這次是以奧地利的國碼域名，此前還用過俄羅斯等國域名。受害者指出，曾接獲未顯示來電的無聲電話，甚至一百多通咒罵、威脅來電。羅偉光認為，這是「背後有組織的針對行動」。

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