哈佛等六名校曾獲中金援 美眾院要求交出捐贈紀錄

美國共和黨國會議員聯名致函哈佛大學、耶魯大學、芝加哥大學等名校，要求提交收取與外國政府相關的捐款、禮品、合約及協議等紀錄。圖為哈佛大學校園。 （美聯社檔案照）

2020-08-06 05:30:00

〔編譯張沛元／綜合報導〕美國國會眾議院共和黨高層日前以危及國家安全為由，要求哈佛與耶魯等六所曾收受包括中國在內的外國政府金援的美國高等學府，限時交出相關紀錄，包括合約、協議或餽贈。

根據媒體取得的資料，眾院監督與改革委員會首席共和黨議員科默（James Comer）、已就外國勢力影響美國高等教育展開調查的眾院教育與勞工委員會首席共和黨議員福克斯（Virginia Foxx ），以及眾院司法委員會首席共和黨議員喬丹（Jim Jordan），三日發函給六所美國名校的校長，要求在一週內交出自二○一五年一月起的所有來自外國政府的餽贈、合約與協議的完整紀錄；這六校除了前述的哈佛與耶魯，還有芝加哥大學、德拉瓦大學、紐約大學與賓州大學。

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哈佛收各國逾億美元捐款

這些眾院共和黨高層指出，對於像卡達這樣的政府將支付給美國大專院校的捐款列為「貿易機密」（即禁止受贈方透露餽贈金額，但美國法律規定必須揭露捐款內容）深感困擾，遑論他們曾在五月份聽取美國教育部官員簡報，官員對於美國大專院校高度依賴來自敵對國家、帶有國安風險的海外資金深感憂慮。喬丹等人說，他們最擔心的莫過於這些以跟教授及校方簽合約的形式所提供的捐款，被外國政府用來影響某種類型的利益或對價關係。

根據美國教育部，被點名的大學收受來自中國、卡達、沙烏地阿拉伯、伊朗與俄羅斯上億美元捐款，引發美國高等教育系統內的外國影響力與間諜活動的疑慮，其中哈佛自二○一五年起收受上述五國共一億零一百萬美元、紐大四千萬美元、賓大六千兩百萬美元、芝大、德大與耶魯不到三千萬美元。

中國訪問學者 搖身變成哈佛人

為避免智慧財產遭竊，美國司法部門近來已加強執法以遏阻中國在美國大學的影響力，美國哈佛大學前化學系主任李柏（Charles Lieber），就因隱瞞參與中國的「千人計畫」而被捕與遭起訴。紐約城市大學政治學教授夏明則指出，哈佛七月份的一份民調指稱，中國人對中共的施政滿意度高達九成三，結果此報告反遭中國官媒利用，拿來作為反擊華府批評中共的工具。夏明說，哈佛很多研究員是中國派來的訪問學者，他們搖身一變成哈佛人，最後用哈佛大學名義發表可以被中國大外宣利用的言論。

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