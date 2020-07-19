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    拜登憂大選 籲提防俄中干預

    美國民主黨總統候選人拜登十七日指出，他從政府情報簡報中得知，俄羅斯、中國正干預美國大選。圖為他十四日出席德拉瓦州一場活動。（法新社）

    美國民主黨總統候選人拜登十七日指出，他從政府情報簡報中得知，俄羅斯、中國正干預美國大選。圖為他十四日出席德拉瓦州一場活動。（法新社）

    2020-07-19 05:30:00

    〔編譯周虹汶／綜合報導〕美國前副總統暨民主黨總統候選人拜登十七日指出，他得到的政府最新情報簡報證實，俄羅斯、中國等國正處心積慮干預美國十一月大選，前者設法破壞合法性，後者與其他國家則試圖讓美國民眾不信任選舉結果，但他勝選後會讓俄國「付出真正代價」。這是早已呼籲提防俄國重施上次大選故技的拜登，參選以來引述證據的最嚴正警告。

    據美國華盛頓郵報上月五日報導，在聯邦調查局、國土安全部、選舉執行和領導委員會主席皮爾森（Shelby Pierson）協調下，美國各參選陣營與政黨近幾週開始收到國家情報首長辦公室（ODNI）、美國國家反情報與安全中心（NCSC）主任伊凡尼納（William Evanina）共同製作的外國敵對勢力威脅美國大選相關簡報。

    拜登十七日在募款活動中，並未提及收到最新資料的時間點。但他上月卅日曾說，仍未收到相關機密檔案；為了快速澄清種種疑惑，他當時聲稱將從爭取連任中的川普政府設法取得。他十七日另提到，在武漢肺炎肆虐下，他對本次大選投票、計票過程感到擔憂，呼籲力擋所有干預行動。

    川普四年前當選，有俄國介入助攻的痕跡。但谷歌上月二日指出，拜登和川普陣營工作人員的谷歌電子郵件帳戶皆遭中國與伊朗政府駭客鎖定，惟無跡象顯示對方已得手。

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