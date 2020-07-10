新聞分析／中國逼著大家變

中國國家主席習近平近來在台海、在東海、在南海，甚至在印度邊界，不惜四處為敵。圖為印度人民怒燒習近平照片。（美聯社）

2020-07-10 05:30:00

記者鄒景雯／特稿

在台灣，不論怎麼做民調，主張維持現狀的總是最多。什麼是「維持現狀」？如果要做出絕大多數人不反對的定義，或許是：維持民主生活、獨立自主的現狀不被改變，為後代子孫保留終局的決定權。這麼多年來，要捍衛這個目標，必須始終維持綜合國力於高檔，否則台灣的現狀隨時可能被沒收。

過去，現狀要維持，兩岸的兩個政府，一個不冒進，一個不挑釁，大伙可維持表面的現狀於不破；然曾幾何時，前述這個老現狀的規則不再適用，中國轉而以進擊式的破壞現狀，在重新塑造國際的秩序，其行動，可以上推自二○一三年十一月中國國防部宣布劃定東海防空識別區始，這一年習近平就任為中國國家主席。

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二○二○年的現在，中國不但提前收回對香港特區「一國兩制」的承諾，在台海、在東海、在南海，甚至在印度邊界，它不惜四處為敵，頻頻揮拳秀肌肉。特別在兩岸之間，短短半年多，解放軍軍機已經十餘次騷擾我國空域，甚至派出轟六轟炸機執行任務，其密度與強度，儼然就是要建立新的日常、新的現狀。換言之，中國卯足了勁在進行改變，而且速度愈來愈快。以上是有意的部分，更不要講無意的輸出疫情，已經釀成全球死傷嚴重，徹底顛覆了既有的世界。

中國有意無意地改變現狀，美國要維持均勢，以及霸權的現狀，率先跟著變，不但雙航母駛向南海，屢屢由電偵機前來蒐集共機的參數，甚至一度距離廣東沿海只有九十五公里，威嚇的意圖十足。所謂大處著眼，小處著手，大的架構如此，兩岸之間小的架構又如何？毫無疑問「惦惦」不再是美德，不能啥事都不幹，必得要跟著變，才能維持動態的現狀，問題是台灣該變些什麼？

最近一個例子值得挑出來談，那就是圖博的精神領袖達賴喇嘛在八十五歲生日時，表達希望到台灣來訪問的意思，這個表意出現後，台灣政府從總統到有關部會都被詢問了回應，藏人駐台代表於是出面說：如果台灣方便，達賴喇嘛願意來訪，如果台灣有顧忌，他們也不會勉強。看得出來雙方好似都在「冷卻」這個議題。在這個時間點，應該有這樣的氣氛嗎？這不只是件感性的事情，更是個理性的抉擇，那就是台灣政府應該如何面對達賴喇嘛這位世界級的領袖？

達賴喇嘛曾經三度訪問台灣，分別是一九九七年、二○○一年、二○○九年，剛好在李登輝、陳水扁、馬英九三位總統任內。這三次來訪的背景各不相同，兩岸關係冷熱不一，因此接待的方式各有巧妙，但是基本上不論是國民黨或是民進黨籍的前總統，全都克服了中國視為禁忌的心理障礙，這個歷史紀錄是清楚的。有這些前例在先，再來思考蔡英文政府是否應該同意達賴喇嘛四度訪台的問題，坦白講，這已是一個低門檻的決策，要下決斷，實在並不困難。

為什麼不能推遲達賴喇嘛的來訪？關懷圖博、人權結盟、旅行自由等普世價值，這是民主實踐的ABC，不必再多費唇舌，我們從另一個現實的角度來檢視，最近美國聯邦調查局（FBI）局長瑞伊不是才揭露：中國不斷干預美國的政治，施壓美國官員不要訪問台灣。事實上何止美國，其手法是全面性的，捷克前議長柯佳洛不久前遭到中國威脅猝死，更是一例，這些滴水不漏的封鎖，目的不是別的，正是掏空台灣主權的現狀，弱化台灣與世界民主力量的連結，政府的政策如果真是維持現狀，怎麼可以選擇服從於中國的邏輯？或者是內化到把中國的眼中釘一律當成敏感人士來處理？

前一個四年，政府已經對達賴喇嘛暗示過時間不方便，後一個四年展開，國際時局變化到這個樣子，中國已經侵門踏戶到家門口來了，新現狀顯然取代了舊現狀，台灣即使不主動，也被逼著必須採取對策來宏觀調控現狀的偏移，這時不對台灣的好朋友開門，還要對誰開門？歡迎達賴喇嘛來訪根本不是問題，循例邀請就是，不需要徵求誰的同意，才是台灣必須維護的現狀。

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