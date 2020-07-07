美駐港澳總領事︰國安法製造香港悲劇

香港中環國際金融中心（IFC）六日中午有示威者舉行「和你lunch（午餐）」快閃活動，抗議國安法。有人擔心遭羅織罪名，改舉沒寫任何字句的白紙，進行「白紙抗爭」，口罩上的×則有國安法使港人表達意見自由遭「滅聲」的含意。（彭博）

2020-07-07 05:30:00

「美方將採一切可行措施 維持香港高度自治」

〔編譯茅毅／綜合報導〕針對中國在香港強推國安法，美國駐香港澳門總領事史墨客（Hanscom Smith）六日指出，國安法侵蝕港人基本自由，也製造脅迫和自我審查氣氛，是「香港的悲劇」；國安法使香港高度自治遭侵蝕，任何由外界強加或破壞高度自治的行為，都會衝擊香港「一國兩制」的精神及實施，使香港難以保有競爭力。美方將採取一切可行措施，維持香港高度自治。

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史墨客在接受公營香港電台英語節目「Money Talk」專訪後表示，政府利用法律侵蝕港人自由，禁止展示寫有「光復香港，時代革命」等字句的標語，這是個「悲劇」。史墨客提到，構成違反國安法的定義含糊，對香港的美國商界帶來不確定性，亦對該法針對「勾結外國勢力」的規定感到無所適從。他正密切關注智慧財產權保障與資訊流動等，是否會受該法影響。

史墨客重申，國安法的立法倉促又未公開討論，整個過程均由北京主導；香港有自己一套立法程序，任何法律都應該由其自行立法。一旦香港的開放、透明度及言論自由受損，其國際金融中心地位將難以為繼。史墨客還說，華府自一九九○年代起的對港政策，來自「中英聯合聲明」，北京承諾給予香港高度自治，應該「讓香港做香港」。但他並未回應美國總統川普是否與何時會簽署美國國會甫通過的「香港自治法案」。

IPAC籲各國 暫停與港引渡條例

另一方面，於六月組成的「對華政策跨國議會聯盟」（IPAC）五日呼籲西方國家，由於國安法嚴重損害香港法治，應暫停與香港的引渡條約。澳洲、日本等十六國及歐洲議會議員組成的IPAC，旨在因應中共對民主國家的挑戰。全球現有二十國與香港簽訂引渡條約，加拿大三日開第一槍，以國安法未尊重「一國兩制」及基本法為由，暫停與香港引渡條約。

避免被抓 德籲在港公民「注意言論」

此外，德國五日也更新旅遊警示，呼籲在港德國公民注意言論避免觸法，即使在社群媒體發言也要注意。德國製造業最重要的遊說團體「德國工業聯盟」（BDI ）也說，歐商因基本法承諾的言論自由等權利才在香港設置據點，這些權利如今不再，將增加歐商的不安全感。

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